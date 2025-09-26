＜応募〆: 2025/9/26＞【3名】秋冬の定番アイテム！「ステイプルユニ ステンレススープマグポット」をプレゼント！

「ステイプルユニ ステンレススープマグポット」プレゼント企画

株式会社サブヒロモリのキッチンブランド「Sabu」から、秋冬ランチシーンにぴったりなステンレス製スープポット「ステイプルユニ ステンレススープマグポット」が2025年9月に新登場！

毎年1万個以上を出荷する人気シリーズから、持ち手付きの新モデルが登場。

インスタントスープやフリーズドライ食品と合わせて、超時短ランチにも最適です。

■“ステンレス二層構造”×“持ち手付き”で、温かさも使いやすさもキープ

本体はステンレスの二層構造で、味噌汁やスープなどを温かいまま持ち運び可能。冷製スープにも対応し、保冷効果も◎。

湯量・水量の目安が分かる目盛り付きで、インスタントスープを作る際にも便利です。

さらに、持ち手付きで持ち運びも安心。フチはなめらかで、直接飲んでも優しい口当たりです。

■“落ち着いたカラー”×“木目調フタ”でランチシーンになじむデザイン

サンドベージュ、レッド、グリーン、ブラックの4色展開。シャープでシックな「ステイプルユニ」シリーズは、親子やカップルで楽しめるラインナップ。

カトラリーや保冷バッグも揃っており、カラーを合わせてランチコーディネートも楽しめます。ギフトにもおすすめ！

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「ステイプルユニ ステンレススープマグポット」を3名様にプレゼント！ 秋冬のランチタイムを、もっとあたたかく、もっとスマートに。この機会にぜひ体感してください。

プレゼント内容

商品名 「ステイプルユニ ステンレススープマグポット」

人数 3名様 価格 2,970円（税込み） 商品 サイズ：幅12.8×奥10cm×高11.2cm （容量320ml）

色：サンドベージュ キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント9月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/10/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/10/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年10月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社サブヒロモリ お問合せ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

(提供：株式会社サブヒロモリ)