マイナビニュース +Digitalでは、読者プレゼントキャンペーンを実施します。今回は、2026年9月15日18時よりヒューリックホール東京にて実施される「日本ゲーム大賞2026 経済産業大臣賞・年間作品部門 発表授賞式」に、読者の皆様を抽選でご招待いたします。

日本ゲーム大賞は、年間を代表する優れたゲーム作品や開発者などを表彰する、国内最大級のゲーム賞です。今回は、2025年6月1日から2026年5月31日までに国内で発売されたゲーム作品を対象に、一般投票と専門家やクリエイターによる審査を経て、年間作品部門、経済産業大臣賞などが選出されます。

昨年行われた「日本ゲーム大賞2025」授賞式の模様はYouTubeで配信されています。MCは、日本ゲーム大賞の授賞式ではおなじみ、伊集院光さんと前田美咲さんのコンビでした（前田美咲さんは元愛乙女☆DOLLの前田美咲さんとは同姓同名の別人）。今年のMCは現時点では「未定」となっています。

日本ゲーム大賞2026「経済産業大臣賞」「年間作品部門」発表授賞式 開催概要

＜応募要項＞

応募期間：2026年8月7日（金）～2026年8月16日（日）18:00まで

当選人数：最大7組14名様（ご当選者1名につき、ご本人を含め最大2名様までご参加いただけます）

応募対象：日本国内にお住まいの方

応募方法：下記の応募フォームより、参加者情報をはじめとする必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

◆応募フォームはこちら◆

※応募に必要な情報や参加に関する諸注意は、応募フォーム内の注意事項をご確認ください。