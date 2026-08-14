＜応募〆: 2026/8/28＞【5名様】ふんわり自然な美眉へ！「キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEX」をプレゼント

「キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEX」プレゼント企画

眉メイクブランド「キスミー ヘビーローテーション」から展開されている「カラーリングアイブロウEX」は、ひと塗りで眉の印象を変えられる眉マスカラです。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEX 09 ナチュラルアッシュ」をプレゼントします。

■自眉のようなふんわり仕上がり

「カラーリングアイブロウEX」は、薄膜フィルム処方を採用し、眉毛1本1本をコーティングすることで自然な仕上がりを実現しています。

束感やダマになりにくく、自眉になじむようなふんわりとした眉を演出できるのが特長です。

■ひと塗りでしっかり発色

従来品より発色を高めることで、黒い眉毛の印象を残しにくく、ひと塗りで美しくカラーリングできます。

眉の色を整えることで、髪色やメイクとの統一感も演出しやすく、ナチュラルな印象に仕上げます。

■塗りやすさにこだわったコンパクトブラシ

コンパクトサイズのブラシを採用し、眉毛をとかすように塗りやすい仕様です。

地肌に液がつきにくく、眉尻や細かな部分にも塗りやすいため、毎日のメイクにも取り入れやすくなっています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEX 09 ナチュラルアッシュ」を5名様にプレゼントします。

ふんわり自然な眉メイクを楽しめるアイブロウカラーを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEX 09 ナチュラルアッシュ」

人数 5名様 価格 924円（税込） 内容 容量：8g

色：ナチュラルアッシュ キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント8月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/8/28)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/8/28)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年8月28日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社伊勢半 ：03-3262-3123

電話受付時間：10:00～11:50・13:00～16:00（土･日･祝日・年末年始・夏季休暇等を除く）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社伊勢半)