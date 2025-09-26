＜応募〆: 2025/10/10＞【3名様】「爽健美茶」がビューティーブレンドBeauteaBlend™にリニューアル！1ケース24本をプレゼント！
「爽健美茶」リニューアル記念プレゼント企画！
1994年の全国発売以来、“爽やかに、健やかに、美しく”をコンセプトに多くの人々に愛されてきたロングセラーブランド「爽健美茶」が、2025年9月8日（月）より全国でリニューアル発売！
新たにとうもろこしのひげを加えたハトムギをはじめ、植物由来の12素材をブレンドした“BeauteaBlend™（ビューティーブレンド）”として生まれ変わりました。
■“植物由来素材”×“カフェインゼロ”で、毎日の美しさと健やかさをサポート
「爽健美茶」は、時代に合わせて素材を進化させながら、無糖茶市場を牽引してきたブレンド茶。
今回のリニューアルでは、とうもろこしのひげを新たに加え、ハトムギなど植物由来の厳選12素材をブレンド。香ばしく、飲みやすい味わいに仕上げました。
カフェインゼロはそのままに、持ち運びに便利な1.25Lサイズも新登場。単身者や少人数世帯にもぴったりです。
■“潤い”を象徴する新パッケージデザイン
新パッケージでは、“内側から潤う美しさ”をイメージした水滴モチーフを前面に配置。
球体の水滴の中には、ハトムギをはじめとする植物素材があしらわれ、爽健美茶の特長を視覚的にも表現しています。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「爽健美茶」1ケース24本を3名様にプレゼント！
毎日のライフスタイルに寄り添う、爽やかで健やかな美しさをこの機会にぜひ体感してください。
プレゼント内容
|商品名
|
爽健美茶
|人数
|3名様
|価格
|180円（税別）
|商品
|1ケース:24本セット
容量 600mlPET
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント9月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/10/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/10/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年10月10日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
日本コカ･コーラお客様相談室 TEL:0120-308-509
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。
(提供：日本コカ･コーラ株式会社)