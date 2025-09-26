＜応募〆: 2025/10/10＞【3名様】「爽健美茶」がビューティーブレンドBeauteaBlend™にリニューアル！1ケース24本をプレゼント！

「爽健美茶」リニューアル記念プレゼント企画！

1994年の全国発売以来、“爽やかに、健やかに、美しく”をコンセプトに多くの人々に愛されてきたロングセラーブランド「爽健美茶」が、2025年9月8日（月）より全国でリニューアル発売！

新たにとうもろこしのひげを加えたハトムギをはじめ、植物由来の12素材をブレンドした“BeauteaBlend™（ビューティーブレンド）”として生まれ変わりました。

■“植物由来素材”×“カフェインゼロ”で、毎日の美しさと健やかさをサポート

「爽健美茶」は、時代に合わせて素材を進化させながら、無糖茶市場を牽引してきたブレンド茶。

今回のリニューアルでは、とうもろこしのひげを新たに加え、ハトムギなど植物由来の厳選12素材をブレンド。香ばしく、飲みやすい味わいに仕上げました。

カフェインゼロはそのままに、持ち運びに便利な1.25Lサイズも新登場。単身者や少人数世帯にもぴったりです。

■“潤い”を象徴する新パッケージデザイン 新パッケージでは、“内側から潤う美しさ”をイメージした水滴モチーフを前面に配置。

球体の水滴の中には、ハトムギをはじめとする植物素材があしらわれ、爽健美茶の特長を視覚的にも表現しています。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「爽健美茶」1ケース24本を3名様にプレゼント！

毎日のライフスタイルに寄り添う、爽やかで健やかな美しさをこの機会にぜひ体感してください。

プレゼント内容

商品名 爽健美茶

人数 3名様 価格 180円（税別） 商品 1ケース:24本セット

容量 600mlPET キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント9月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募締め切り

2025年10月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

日本コカ･コーラお客様相談室 TEL:0120-308-509

