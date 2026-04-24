＜応募〆: 2026/5/8＞【3名様】0カロリー＆0シュガーの新フレーバー！「モンスター ウルトラバイスグァバ」スペシャルBOXをプレゼント

「モンスター ウルトラバイスグァバ」プレゼント企画

国内No.1エナジードリンクブランド（※）として知られるモンスターエナジーから、 新商品「モンスター ウルトラバイスグァバ」が3月31日に発売されました。

本商品は、0カロリー＆0シュガーで支持を集める「モンスター ウルトラ」シリーズの最新作。

爽やかなグァバフレーバーと、モンスター独自のエナジーブレンドを組み合わせた、 すっきりとした飲み心地が特長のエナジードリンクです。

■ウルトラシリーズならではの飲みやすさ

「モンスター ウルトラバイスグァバ」は、0シュガー仕様で後味が軽く、 エナジードリンク初心者の方にも取り入れやすい味わいに仕上がっています。

フルーティーなグァバの風味が広がりつつも、 甘さが強く残らず、リフレッシュしたいタイミングにも飲みやすい一本です。

■0カロリーでも満足感のある設計

カロリーを抑えながらも、モンスター独自のエナジーブレンドを配合し、シリーズらしい飲みごたえを維持。

日常の気分転換はもちろん、作業の合間や外出前など、さまざまなシーンで活用できます。

■持ち歩きやすい355ml缶

内容量は355mlでバッグにも収まりやすく、冷蔵庫にもストックしやすいサイズ感です。

外出時や自宅でのリフレッシュ用としても取り入れやすくなっています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「モンスター ウルトラバイスグァバ」新商品2本入りスペシャルBOXを3名様にプレゼント。

0カロリー＆0シュガーの新フレーバーを、ぜひこの機会にお試しください。



※飲料総研推計エナジードリンク市場 2025年1月～12月 メーカー販売箱数（日本国内）



プレゼント内容

商品名 「モンスター ウルトラバイスグァバ」スペシャルBOX

人数 3名様 価格 オープン価格 商品詳細 内容量：355

2本入り キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント4月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/5/8)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/5/8)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年5月8日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

モンスターエナジー 商品お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：モンスターエナジージャパン合同会社)