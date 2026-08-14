＜応募〆: 2026/8/28＞【3名様】ボードゲームとカードゲームが融合！Nintendo Switchソフト『カルドセプト ビギンズ』をプレゼント

『カルドセプト ビギンズ』プレゼント企画

ボードゲームとカードゲームを融合させた人気シリーズ「カルドセプト」の最新作『カルドセプト ビギンズ』が登場しました。

1997年の第1作発売以来、多くのファンに支持されてきた「カルドセプト」シリーズは、累計出荷本数100万本を突破した人気タイトルです。

約10年ぶりとなる本作では、カードやマップ、世界観などを一新し、新たな「カルドセプト」の魅力を楽しめる内容となっています。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『カルドセプト ビギンズ』をプレゼントします。

■ボードゲームとカードゲームが融合した独自のシステム

「カルドセプト」は、ボードゲームのようにマップ上を移動しながら領地を獲得し、カードゲームの戦略性を組み合わせて勝利を目指すシリーズです。

プレイヤーはカードを操る「セプター」となり、クリーチャーの召喚や魔法の活用などを駆使して対戦相手と競い合います。

運の要素と戦略性が絶妙に組み合わさったゲームシステムは、シリーズならではの魅力として長年親しまれてきました。

■約10年ぶりのシリーズ最新作

『カルドセプト ビギンズ』では、カードやマップ、世界観に至るまでデザインを刷新しています。

ゲームの要となるカードは400種類以上を収録。カードの組み合わせによってさまざまな戦略を生み出すことができ、自分だけの戦術を構築する楽しさを味わえます。

また、ユーザーインターフェースも全面的に見直されており、シリーズ経験者はもちろん、初めて「カルドセプト」に触れる方でも遊びやすい仕様となっています。

■シリーズの魅力を受け継ぎながら進化

シリーズ累計出荷本数100万本を突破した「カルドセプト」は、四半世紀以上にわたりファンに愛されてきました。

『カルドセプト ビギンズ』は、従来の魅力である戦略性や駆け引きを受け継ぎながら、現代のプレイスタイルに合わせて進化を遂げています。

ダイスが導き、カードが勝負を左右する独自のゲーム体験を楽しめる作品です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、Nintendo Switchソフト『カルドセプト ビギンズ』を3名様にプレゼントします。

ボードゲームとカードゲームが融合した人気シリーズの最新作を、この機会にぜひお楽しみください。

プレゼント内容

商品名 「カルドセプト ビギンズ」

人数 3名様 価格 6,380円（税込） 内容 プレイ人数：1～4人

必要容量：Nintendo Switch / 1.4GB キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント8月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/8/28)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/8/28)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年8月28日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ネオス株式会社 お問い合わせ窓口

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：ネオス株式会社)