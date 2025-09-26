＜応募〆: 2025/10/10＞【3名様】果実のおいしさと栄養をギュッと！「ミニッツメイド 朝ゼリー」りんご・バナナ・マンゴー3個セットをプレゼント！
「ミニッツメイド 朝ゼリー」プレゼント企画
毎日の食生活で不足しがちな栄養素を、果実のおいしさをそのままに手軽に補給できるように工夫されたパウチ入りゼリー飲料「ミニッツメイド 朝ゼリー」。 りんご・バナナ・マンゴーの3種のフレーバーが、2025年9月15日（月）より、鮮やかな新パッケージデザインで、全国で発売されました。
■“果実感”×“栄養補給”で忙しい朝をサポート！
「ミニッツメイド 朝ゼリー」は、果実のおいしさとなめらかな飲みやすさにこだわった、管理栄養士推奨のパウチ入りゼリー飲料です。
15年ぶりのパッケージデザインのリニューアルでは、果実感を際立たせる鮮やかな色彩とともに、「フルーツ2個分の栄養」や「ヨーグルト1個分のカルシウム」など、うれしいポイントが一目で分かるようになっています。
忙しい朝や移動中でも片手でさっと栄養チャージ！「朝ごはんを摂りたいけれど時間がない…」という方にもぴったりです。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「ミニッツメイド 朝ゼリー」3個セット（りんご・バナナ・マンゴー）を3名様にプレゼントいたします！ 果実感たっぷり、おいしく栄養補給ができる朝ゼリーを、この機会にぜひ体感してください。
プレゼント内容
|商品名
|
ミニッツメイド 朝ゼリー
|人数
|3名様
|メーカー希望小売価格
|199円（消費税別）
|商品
|りんご・バナナ・マンゴーを1種ずつ3種セット
内容量:180gパウチ
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント9月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/10/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/10/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年10月10日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
日本コカ･コーラお客様相談室 TEL:0120-308-509
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
(提供：日本コカ･コーラ株式会社)