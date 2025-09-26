＜応募〆: 2025/10/10＞【3名様】髪の芯から美しさを。「IT’S to the CORE コアチャージセラム」＆「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care」シャンプー＆トリートメント3点セットをプレゼント！

「IT’S WHAT’S INSIDE THAT MATTERS.」プレゼント企画



本物の美しさを追求するウエルシアグループのプライベートブランド「IT’S WHAT’S INSIDE THAT MATTERS.」から、髪の芯まで補修するヘアケアシリーズが登場！

これまで“薬用スカルプ”や“ダメージリペア”など、髪の健やかさに本気で向き合うラインナップが美容誌やメディアでも高評価を獲得しています。

■“髪の芯まで補修”×“独自ペプチド処方”で、360°美髪ケア

「IT’S to the CORE（トゥザコア） コアチャージセラム」は、髪の表面だけでなく、キューティクルの奥深く、髪の芯まで成分を届ける独自のコアチャージ処方を採用。

低分子ペプチド※1を配合し、ダメージで空洞化した髪を360度補修。ケラチンやアミノ酸も独自ブレンドし、ハリ・コシのあるしなやかな髪へ導きます。

さらに、ノンシリコン設計ながら、使うたびにまとまりのある健やかな髪に。夜つけて乾かすだけで、翌朝にはするんとまとまる髪を実感できます。



■髪の構造に着目した“ダメージリペア”シャンプー＆トリートメント

「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care」シャンプー＆トリートメントは、ヘアカラーやパーマ、ドライヤーなどで傷んだ髪を内部まで補修。

キューティクルが開いたタイミングでのケアに着目し、4種類のケラチンペプチドと13種類のアミノ酸系成分を配合。

髪の毛を補修しながら潤いを与え、トリートメントにはモイストスフィアを配合することで、外側から内側まで浸透ダメージ補修を実現します。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「IT’S to the CORE コアチャージセラム」と「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care シャンプー＆トリートメント」のセットを3名様にプレゼント！

髪の芯から美しさを引き出すヘアケア体験を、この機会にぜひお試しください。

※1オオアザミ種子エキス（補修成分）



プレゼント内容

商品名 「IT’S to the CORE（トゥザコア） コアチャージセラム」

「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care」シャンプー＆トリートメント

人数 3名様 価格 「IT’S to the CORE（トゥザコア） コアチャージセラム」:2,980円（税別）

「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care」シャンプー:1,680円（税別）

「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care」トリートメント:1,680円（税別） 商品 3本セット

「IT’S to the CORE（トゥザコア） コアチャージセラム」:容量50ml

「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care」シャンプー:容量400mL

「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care」トリートメント:容量400mL キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント9月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募締め切り

2025年10月10日(金) 23:59まで

(提供：ウエルシア薬局株式会社)