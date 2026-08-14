＜応募〆: 2026/8/28＞【3組6名様】奈良の魅力を満喫！「ノボテル奈良」宿泊券をプレゼント

「ノボテル奈良」宿泊券プレゼント企画

奈良の歴史や文化に触れながら、快適なホテルステイを楽しめる「ノボテル奈良」。レストランやラウンジ、ルーフトップバーなど多彩な施設を備え、観光や旅行の拠点として利用できるホテルです。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「ノボテル奈良」の宿泊券をプレゼントします。

■開業2周年を記念した夏限定グルメフェア

ノボテル奈良では開業2周年を記念し、8月1日(土)から9月30日(水)までの期間限定で、「夏祭り」をテーマにしたアニバーサリーブッフェと、「シチリアン・サマーハイティー」を提供しています。

シチリアの食文化と奈良県産食材を融合したメニューに加え、夏祭りをイメージした料理や地酒、シャンパーニュなどを用意。ノボテル奈良ならではの夏の食体験を楽しめます。

■奈良の夜を彩るラウンジとルーフトップバー

館内には、開放感のあるルーフトップバーやソーシャルラウンジを備えており、観光後もホテル内でゆったりとした時間を過ごすことができます。

奈良の夜景を眺めながらドリンクを楽しんだり、地域ならではの味わいに触れたりと、ホテルならではの滞在体験を満喫できます。

■奈良県産食材を楽しめるホテルダイニング 館内の「トラットリア・ポンテ 奈良」では、奈良県産食材を取り入れたイタリアンを提供しています。石窯で焼き上げるピッツァやライブキッチンで仕上げる料理など、奈良の食文化とイタリア料理を組み合わせた多彩なメニューを楽しむことができます。

朝食からディナーまで、その土地ならではの味わいを堪能できるのも魅力です。

■心身をリフレッシュできるウェルネス体験

大浴場やフィットネスを備えたウェルネスラウンジでは、旅の疲れを癒やしながら心身をリフレッシュできます。また、開業2周年記念企画の一環として、女性大浴場では期間限定でReFaのアメニティを利用できます。

また、エグゼクティブラウンジではティータイムやカクテルタイムをゆったりと過ごせるほか、8月1日(土)から9月30日(水)までの開業2周年記念期間中は、シャンパーニュ「ローラン・ペリエ」のフリーフローや奈良県内の地酒も楽しめます。

観光だけでなく、ホテルで過ごす時間そのものを満喫できる環境が整っています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「ノボテル奈良」の宿泊券を3組6名様にプレゼントします。

奈良の魅力を感じながらホテルステイを楽しめる機会を、ぜひお見逃しなく。

プレゼント内容

商品名 「ノボテル奈良 宿泊券」

人数 3組6名様 価格 オープン価格 内容 部屋タイプ：スタンダードツイン

キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント8月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/8/28)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/8/28)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年8月28日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ノボテル奈良 お問い合わせフォーム

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社)