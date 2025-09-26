フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『LAST AUDITION』を、26日から独占配信。SUPER★DRAGONの伊藤壮吾、池田彪馬、柴崎楽、飯島颯らが出演している。

このドラマは、アイドルオーディションの華やかさの裏に潜む「嘘」と「演出」がむき出しになる心理サバイバル・サスペンス。

雷鳴が響いた夜、国民的人気アイドルAKIRA(関隼汰)がビルの屋上から転落死した。自殺か、事故か、誰かに殺されたのか――真相は謎のまま。兄の突然の死をきっかけに、自らの進む道を見失った弟・永和(伊藤)は、兄が所属していた事務所・ESSAYのマネージャー・細川真莉子(平山りの)の導きで、カリスマプロデューサー・ES(忍成修吾)が主催するオーディション番組に参加する。

そこで永和を待っていたのは、心をあざむく仕掛け、謎めいた候補生たち、そして“笑顔”の裏で仕組まれたリアリティ演出。夢を目指すはずの舞台が、いつしか真実を隠す檻へと変わっていく――。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

コメントは、以下の通り。

■伊藤壮吾（SUPER★DRAGON）

「永和役を演じる伊藤壮吾です。永和は、兄がなぜ亡くなったのか知るべく、ESが主催するオーディション番組に参加します。ドラマではESが仕掛けた様々な罠に翻弄され、苦しみながら、オーディションで戦っていきます。永和は勝ち進むことができるのか、また、兄の死の真相に辿り着くことができるのか。縦型ショートドラマで手軽にお楽しみください。また、今作にはSUPER★DRAGONの池田彪馬、柴崎楽、飯島颯も出演します。普段同じグループで活動している４名が、ストーリーの中でどのように関わっていくのかにも注目してみてください。永和と仲間たちがどのように成長していくのか、ぜひ最後までご覧ください」

■池田彪馬（SUPER★DRAGON）

「この度遠野静役を演じさせていただきました池田彪馬です。『LAST AUDITION』という作品は、この時代にとても馴染みのある題材に対して山科監督含めチーム一丸となって非常にこだわり抜いた作品になりました。縦型ショートドラマということもあり、手軽に楽しめるメリットもとても魅力的だと感じます。ぜひFOD SHORTでお楽しみください！」

■柴崎楽（SUPER★DRAGON）

「初めてのショートドラマ作品ですが、現在活動しているSUPER★DRAGONのメンバーとの共演が多く自然体で演じられました。ショートドラマなので１話自体が短いですが、濃い内容になっているので沢山見返すと新しい発見があると思います！！『LAST AUDITION』最終話まで楽しんでください！！」

■飯島颯（SUPER★DRAGON）

「アイドルオーディション番組がテーマと聞き、キラキラしたアイドルの姿をお届けするのかと思いきや、その裏に潜む複雑な人間関係を描いた新感覚サスペンスドラマということで、様々な視点で考察しながら楽しんでいただける作品となっています。同じグループのメンバーとの共演は初めてで少し不思議な感じでしたが、お芝居をする上では連携が取りやすく心強かったです。僕が演じた藍沢直樹は、陽気な若手俳優ですが、オーディションにかける想いは人一倍強い人物です。それゆえに感情がむき出しになる場面も多く、演じていて心が削られる時もありましたが、共演者、スタッフの皆さんと楽しく撮影することができました」