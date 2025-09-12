フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『ミッシングトレイン』を、12日から独占配信。菅井友香、草川拓弥らが出演している。

『ミッシングトレイン』は、止まらない電車という密室空間で、“誰にも明かせなかった秘密”と向き合う人々の心理を描く、スリリングな縦型サスペンス。現れるたびに何かが起きる、“不気味な子ども”の存在。行き先のわからない列車と、進行する謎。視聴者もまた、この列車の一員として引き込まれていく。

「FOD SHORT」は、7月1日にサービスを開始。「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信している。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

■ストーリー

深夜の電車で目を覚ました銀行員・小田明美(菅井友香)は、隣にいた乗客・今元勇作(草川拓弥)とともに、電車が駅に停まらない異常事態に巻き込まれる。外部との連絡は絶たれ、連結扉も開かず、車内には“突き飛ばし事件”の報道記事が不気味に貼られていた。

そして、鈴の音が鳴った直後、1人の乗客が忽然と姿を消す──。

閉じ込められた空間で浮かび上がる、乗客たちそれぞれの“誰にも言えない秘密”。

現れる“不気味な子ども”、不自然な扉、静かに崩れていく人間関係。

これは、止まらない列車を舞台に、秘密と向き合うことで揺らぎ始める人間の“良心”を描く、心理サスペンス。

コメントは、以下の通り。

■菅井友香

「FOD SHORT初のオリジナルホラーサスペンス『ミッシングトレイン』にて小田明美役を演じさせていただきます。小さい頃からホラー作品があまり得意でなく、台本も１人で読むのが怖かったほどですが、野崎監督が描かれた世界と思いがけない展開の連続に引き込まれ、気付けば一気に読み終えていました。真夏の電車での撮影は熱気に包まれていましたが、キャスト・スタッフの皆様と一丸となり、暑さ対策をしながら熱い心で挑むことができました。私はこの撮影をして以来、鈴の音を聞くと今でも鳥肌が立つ瞬間があります(笑)。個性的な登場人物や息を呑むストーリー展開、そして明かされる過去、、、最後までテンポ良くお楽しみいただける作品です。ぜひご覧ください！」

■草川拓弥

「今元を演じさせていただきます。草川拓弥です。自分にとって初めての縦型ショートドラマです。内向的で社会にもあまり馴染めず、日々をただただ消費している生活。子供のまま大人になってしまった。初めて本を読ませてもらった時、今元に対してそんな感覚でしたが、現場に入ってみると野崎監督の独創性あふれる演出に、沢山の刺激をいただいておりました。FOD SHORT初のホラーサスペンス。閉じ込められた電車内で出会った人々の選択に、視聴者の皆さんは何を思うのか。もっとあれがあってこれがあってと伝えたいことは山ほど出てきますが、何を書いてもネタバレになってしまう気がするので、ぜひ配信を楽しみにしていてください。あ、ウーロン茶の赤ちゃんはジャスミン茶です」

