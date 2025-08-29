フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『トップアイドル～生き残りを賭けたオーディション』を、29日から独占配信。アイドルグループ・僕が見たかった青空の吉本此那が、ドラマ初出演にして主演を務めている。

アイドルを夢見る赤井みるく(吉本)は、親友の蒼田あおい(平田侑希)とオーディションに参加。だが会場には突然“死体”が。デビューできるのは1人だけ。その条件は、殺し合い――。命懸けの戦いの中、少女たちは次々と脱落していく。それでも、彼女たちは逃げない。夢を諦めない。たとえ目の前で、ライバルが死んでいっても…。

「FOD SHORT」は、7月1日にサービスを開始。「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信している。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

キャストのコメントは、以下の通り。

■吉本此那

「この度、赤井みるく役を演じることになりました、僕が見たかった青空の吉本此那です。

みるくには自分と重なる部分が多く、演じながら親近感を覚えました。初のドラマ出演で主演という大きな挑戦でしたが、共演者やスタッフの皆さんに支えられ、無事に撮影を終えることができました。多くの方の心に残る作品になれば嬉しいです。ぜひご覧ください！」

■黒嵜菜々子

「こんにちは、黒嵜菜々子です。

久しぶりにお芝居をさせていただき、とても楽しく幸せな時間を過ごしました！

血糊を使った怪我メイクも貴重で新鮮な体験でした。

皆さんが温かく接してくださり、役について話し合う時間も、とても大切なひとときになりました！またお芝居ができるように頑張ります。

『トップアイドル』ぜひ楽しみにしていてください！」

■三原羽衣

「後藤蘭を演じさせて頂きました、三原羽衣です。

デスゲーム作品は私自身大好きなので、とても楽しく撮影に励むことが出来ました。

蘭はとても強く、クールな女の子です。

例え殺し合いでも、アイドルになる為なら平気でゲームに参加します。

ですが、その裏にはとても優しい一面も、、

個性豊かで可愛く残酷な女の子たちにドキドキしてください。

お楽しみに～」