サンリオキャラクターズとTVアニメ『SPY×FAMILY』のコラボが決定し、各種描き下ろしビジュアルを使用したグッズが手に入るPOP UP SHOPも開催されることが発表された。

大人気マンガ作品『SPY×FAMILY』は、集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え。数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数が3,800万部を突破。 2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は、公開3日間で興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録。

今回のコラボでは、アーニャとハローキティがコスチュームを交換し、なかよく“おでけけ”している可愛さ全開のビジュアルとなっている。さらに、ロイドとポムポムプリン、アーニャとハローキティ、ヨルとマイメロディ、ボンドとシナモロールの「スイーツ」をテーマとした描き下ろしデフォルメビジュアルも。

8月13日より池袋ロフトを皮切りに、梅田店(大阪)、天神店(福岡)でも順次巡回予定。また、6月10日16時からは、TOHO animation STOREにて先行受注販売を実施する。

(C) TE/S, SFP (C) 2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL. NO. L661017