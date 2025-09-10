アニメ『SPY×FAMILY』のアーニャとベッキーが、なんと、10代女子に人気のファッション誌「Seventeen」の表紙をかざることに!! JKになった2人がとにかく可愛いと、SNSで話題となっています。

短いスカートにスクバとローファー、JKになった2人、可愛すぎませんか⁉

イーデン校の制服とは違った日本の女子高生風コーデが新鮮で、“ズッ友”な2人を見ているだけでほっこり。「Seventeen」の表紙にぴったりです!

このニュースに、SNSでは歓喜の声が。「やばーい!!超絶可愛いんだがぁぁ!!」「ばり欲しい」「ヒツジマスコットも忘れてないのはさすが!」「まじで可愛い。一生仲良しでいてねって感じ」と大きな話題に。あまりの可愛さに、「何これ、超可愛いんですが。 セブンティーン、男が買っても大事かな」「8年ぶりにSeventeenを買うのか、、、、」と、10代女子ではない人のハートも射止めてしまっているようです(笑)。

発売日は9月16日。作品の情報やキャストのインタビューも掲載されるなど、ファン必見の内容が盛りだくさん。JKじゃなくても大丈夫! 欲しい方は迷わずどうぞ!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部