ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは7月1日より、「SPY×FAMILY」史上初のVRコースターやトロッコ体験、クイズに挑戦するパークラリーなどを開催。このほど、「SPY×FAMILY」初開催となるアトラクションの詳細およびキービジュアル等を公開した。

USJ『SPY×FAMILY XRライド ~オペレーション・ハイパードライブ~』

『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、約1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催中のユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

7月1日からスタートするTVアニメ「SPY×FAMILY」のアトラクションでは、『SPY×FAMILY XRライド ~オペレーション・ハイパードライブ~』、『ストーリー・ライド ~わくわく!課外授業でトロッコ体験~』、『\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJパークラリー』が登場する。

まずは、スペース・ファンタジー・ザ・ライドに登場するVRコースター『SPY×FAMILY XRライド ~オペレーション・ハイパードライブ~』。“WISEの新人エージェントであるあなたに、新たなスパイミッションが舞い込む”という設定のもと、フランキーが作った「USJ号」に乗り込み、フォージャー家と力を合わせて極秘資料を守り抜くミッションに挑むアトラクションとなっている。

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドには、初開催の『SPY×FAMILY ストーリー・ライド ~わくわく! 課外授業でトロッコ体験~』が登場。イーデン校の生徒であるあなたは、課外授業の 一環として、アーニャ、ベッキー、ダミアンたちと一緒に、山の中を猛スピードで駆け抜けるトロッコに乗ることに……。アーニャたちと一緒に大はしゃぎしながら、最高のトロッコ体験を楽しむことができる。

USJ『\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJ パークラリー』

ニューヨーク・エリア、アミティ・ビレッジ、ハリウッド・エリアでは、子どもも大人も気軽に参加できるスペシャルラリー『\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJ パークラリー』が展開される。

パーク公式LINEから家族みんなで挑戦でき、パークに散らばるクイズに正解するごとに、とある遊園地で休日を過ごすフォージャー家のボイスを楽しむことができる。さらに、すべてのクイズに成功すると、「星(ステラ)」がデザインされたオリジナル限定ステッカーをゲットすることができる。

USJ『SPY×FAMILY XR ライド・フォト・オポチュニティ』

また、パークでのスパイ体験を思い出に残せる『SPY×FAMILY XR ライド・フォト・オポチュニティ』も登場。フォージャー家やイーデン校のなかまたちと一緒に記念写真を撮ることができ、オリジナルフォトフレームが付属しているので、お部屋に飾ることもできる。

いずれも開催期間は2025年7月1日〜2026年1月4日。

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.