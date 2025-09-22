お見合いに着ていくワンピースは白と黒どっちがいい?　婚活アドバイザーが即答したのは…

  • 『ガールオアレディ シーズン2』場面カット　(C)AbemaTV, Inc.

    『ガールオアレディ シーズン2』場面カット　(C)AbemaTV, Inc.

婚活アドバイザーが語るデートファッション

第5話では、恋の矢印が入り乱れるなか、男性がガールとレディを1人ずつ誘い、1泊2日のトライアングル旅行に出かけることに。初回に指名されたフェンシングコーチ・ケンタは、ガールチームからタレント・ルナ、レディチームからOL・アイを選び、旅行へ出発する。

スタジオゲストには、これまで1,200組を成婚に導いた婚活アドバイザー・植草美幸さんが登場。藤森慎吾が「デートファッションって男性からすると結構見ちゃう。やっぱりワンピースを着てきてほしい」と語ると、植草さんも「おっしゃる通りなんです。お見合いのとき、ホテルのラウンジに50組くらいの方がいらっしゃるんですが、ワンピースを着ている子に男性の目がいくんです」と同意する。

また、藤森が「単純かもしれないけど本当にそうなの」とうなずくと、若槻千夏が「白と黒だったらどっちがいいとかあるんですか?」と質問。植草さんは「白です」と即答する。この回答に藤森が「白でしょうね、若槻さん、それは愚問ですよ!」と鋭くツッコミを入れる一方で、若槻は「女性って黒のほうが大人っぽく見えるから黒を着がちじゃない?」と女性目線で語る一幕もあった。

【編集部MEMO】
『ガールオアレディ』は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。

