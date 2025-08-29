粗品が「おもろい」と太鼓判を押す新番組　“またこの話か”が「一切ない」「完全に全部新作」

30日(22:00〜)にスタートする、ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』(全8回)の記者会見が28日に都内で行われ、粗品(霜降り明星)、アントニー(マテンロウ)、谷拓哉、友田オレ、森下直人(ななまがり)、中山功太が登壇した。

粗品

「めっちゃおもしろかった」

新番組『ドーピングトーキング』出演のオファーを受けた感想を聞かれ、番組MCを務める粗品はこう話した。

「オファーをいただいたときは、すごくワクワクしました。内容的にも地上波ではちょっと無理やろなっていう、ABEMAさんでやる意味があるような企画やなと思って」

「(スタジオ収録に参加して)これがもう楽しくて。僕は皆さんの話を聞いてるだけなんですけど、めっちゃおもしろかったし、緊張感もあって。皆さんが体験してきた話をどう話そうかっていう空気がおもしろかったです」

そして会見の最後にも改めて、粗品は番組の魅力を力強く語った。

「『ドーピングトーキング』という新番組が始まります。緊張感もあり、ディープな世界に行ったり、地上波では聞けない話も聞けます。あとは、自分もそうなんですけど、お笑い芸人さんは、おもろい話をいろんな番組でもするし、自分のコンテンツでもするんで、その人を追ってると、どうしても『またこの話か。知ってる知ってる』みたいになるんですけど、それが一切ない番組。完全に全部新作っていうのもおもろいです」

「あとはね、(緊張感もある)と言いつつ、蓋を開けてみたら、案外ワイワイしながらしゃべってたりもするんで、気軽に観てください」

新番組『ドーピングトーキング』

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。

なお、この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。