オリラジ藤森、芸人界隈で“めちゃくちゃ人気”の女性タレント明かす「好きな人が多い」

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第4話が14日に配信された。

「お泊まりデート」の全貌が明らかに

第4話では、男性が“朝まで一緒に過ごしたい女性”を選ぶ「お泊まりデート」の全貌が明らかになった。年収1,500万円を誇るジム経営者・レンは、これまでペアリング作りや結婚をテーマにした会話を交わしてきた美容看護師・アズサではなく、ガールチームの会社経営者・モエミを選択。この展開にスタジオの若槻千夏は「いやいやいや! なんで今モエミに行くの?」と激しくツッコミを入れた。

レンはその理由について「前日、アズサに『安心して寝て』と言われて、他の人を本当に見てもいいんだと思った。プラスに捉えてくれているんじゃないか、信頼関係は作ってきたつもり」と説明。しかし、アズサは「『安心してね』とは言ったけど、私とデートを2日間もしてわからんのかなって。朝までとかいやじゃない? ショックでした」と胸の内を明かした。

アズサはタカを選択

次の日、アズサは一緒に共同生活をしたい男性として薬剤師で化粧品のプロデュースを手掛けるタカを選択。一方、ABEMAの恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランドSeason4』にも出演したレンはアズサのみならず他の女性メンバーから選ばれることはなく、第4話で脱落になった。

アズサはレンを選択しなかったことについて「朝まで過ごすのに違う子を選んでるってことは自分の中でなんか違うなって思っちゃって。仕方ないし自分がした選択に対してそれを正解にするのは自分やし」と前を向いた。

芸人界隈で人気の女性とは

スタジオでは、モエミがトシヒコ、ノリヤス、タカ、レンと4名の男性から恋の矢印を向けられるという驚異のモテっぷりを発揮していることから、藤森慎吾(オリエンタルラジオ)が「みなさんの周りにも『この人モテすぎだな』っていう人いますか?」と質問。

さらに、藤森は「芸人界隈だと森香澄さんがめちゃくちゃ人気。バラエティでも芸人との距離感が近くて、好きな人が多い」と実名で告白。すると、アンミカは「個人的に芸能界で結構聞いた名前が藤森くんでしたね」「透明感がある、色白、会話上手、ユーモアがあるとかでモテ男やなあって思ったなあ」と打ち明ける。

このことを聞いた藤森は照れた様子で「ありがとうございます、何も気の利いたことが言えません!」とリアクションをとり、笑いを誘っていた。