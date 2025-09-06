アンミカ、“「君が一番好き」と言ってはいけない理由”を力説「御法度!」

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第2話が、8月31日に配信された。

アンミカの“金言”に藤森慎吾も納得

2日目には、男性メンバーが企画した理想のデートプランに参加できるルールが発表される。前日の夜、職業が経営者だと明かされたリュウスケを選んだのは、前日リュウスケにアピールしていたガールメンバーのアヤカ、ヒロが気になっていたものの、リュウスケに見た目がタイプと言われ心が揺れ動いたナツキ、そしてレディメンバーのアイの3名。

そして、一行は、「リュウスケの好きな香り」をテーマにオリジナル香水作りを体験することに。その後、食事中にリュウスケが「香水の中で一番いいと思ったのはアイです」と告げ、2人は急速に距離を縮めた。

この展開に対し、スタジオトークではアンミカが、「男性陣に本当に気をつけてほしいのが、『君が一番』って言っちゃダメ。『君だけ』って言ってほしい」「『君が好き』はいいけど、『君が一番好き』は、順番をつけているように聞こえてしまうのがイヤなのよね」と力説した。

このアンミカの“金言”に藤森慎吾も「なるほど、数字は御法度なんですね」と納得。さらに、アンミカが「御法度! 『君だけ』って言われたい。リュウスケ、言っちゃいそうで心配」と続けると、藤森は「勉強になります。気をつけろリュウスケ!」とエールを送っていた。