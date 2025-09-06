ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第2話が、8月31日に配信された。

  • アンミカ　(C)AbemaTV, Inc.

    アンミカ　(C)AbemaTV, Inc.

アンミカの“金言”に藤森慎吾も納得

2日目には、男性メンバーが企画した理想のデートプランに参加できるルールが発表される。前日の夜、職業が経営者だと明かされたリュウスケを選んだのは、前日リュウスケにアピールしていたガールメンバーのアヤカ、ヒロが気になっていたものの、リュウスケに見た目がタイプと言われ心が揺れ動いたナツキ、そしてレディメンバーのアイの3名。

そして、一行は、「リュウスケの好きな香り」をテーマにオリジナル香水作りを体験することに。その後、食事中にリュウスケが「香水の中で一番いいと思ったのはアイです」と告げ、2人は急速に距離を縮めた。

この展開に対し、スタジオトークではアンミカが、「男性陣に本当に気をつけてほしいのが、『君が一番』って言っちゃダメ。『君だけ』って言ってほしい」「『君が好き』はいいけど、『君が一番好き』は、順番をつけているように聞こえてしまうのがイヤなのよね」と力説した。

このアンミカの“金言”に藤森慎吾も「なるほど、数字は御法度なんですね」と納得。さらに、アンミカが「御法度! 『君だけ』って言われたい。リュウスケ、言っちゃいそうで心配」と続けると、藤森は「勉強になります。気をつけろリュウスケ!」とエールを送っていた。

【編集部MEMO】
『ガールオアレディ』は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。

アンミカ、“「君が一番好き」と言ってはいけない理由”を力説「御法度!」
テレビ屋の声 第99回 ABEMA古賀吉彦第二制作局長、目指すは「日本一バラエティを面白くやってんぞ!」 一線級クリエイターとのタッグでさらなる拡張へ
“芸人コンサル”天野川怜子の実態にひつじねいり松村が迫る　『ドーピングトーキング』
アンゴラ村長、デジタル写真集の“異例の売れ行き”明かす「2000冊売れればヒットと言われているんですけど…」
大物ハリウッド俳優の日本人妻に世界初密着も　大反響を呼んだ番組『ダマってられない女たち』のシーズン2が本日スタート
ギャラ飲み女性、月額80万の契約も…その“収入事情”に紅しょうが稲田も驚き
結婚して価値観は変わった?　山本舞香の力強い回答に感動の声「素敵!」「めっちゃいい言葉」
チェ・ホンマン、「対人恐怖症で山籠り」記事の真相　谷拓哉が本人に直撃
柴咲コウ、5年ぶりのドラマ主演で川口春奈と初共演「すごくやりやすかったです」
山本舞香、交友関係の話題で“意味深発言”「このお仕事をしていると…」
「スピ界隈的には結構ありえる話」　体調に“異変”生じるとうあが考える原因
見取り図リリーが「妙に説得力がある」と思う共演者とは「すべてが真実に聞こえる」
関連画像をもっと見る