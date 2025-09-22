元AKB48でタレントの柏木由紀が14日、公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を更新。スマートフォンに残っていた“怖すぎる”メモ内容を明かした。

2021年に脊髄髄内腫瘍の手術を受けた柏木由紀

柏木由紀

スマートフォンに残された過去のメモを発表した柏木。2021年に脊髄髄内腫瘍の手術を受け、入院していたときのメモを振り返り、「怖すぎ!」と爆笑しながら、「“表にしばらく出ないと思ってまつ毛抜きまくった”って書いてある(笑)」と告白。実は、「小さいころから、まつ毛抜くのがクセ」だったそうで、「1カ月は休むことが確定してたから。今抜いても、生えてくるんじゃないかな? と思って。無性にまつ毛取りたくなって、いっぱい抜いた」とぶっちゃけた。

また、柏木は、「引かないでくださいね」と前置きしながら、「まつ毛を抜いて、お風呂の壁に“ユキ”って……。それをやるのが好きだったの。満足して(水を)! ビャーって。証拠隠滅しないと、お母さんに怒られるもん」と小学生のころの“趣味”を暴露し、スタッフも、「怖い怖い! ホラーじゃん!」と驚がく。しかし、成長してアイドルになったため、「メイクするようになってから、まつ毛が命。まつ毛は本当に大事」と大好きな“趣味”を封印したことを明かしていた。