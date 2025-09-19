元AKB48でタレントの柏木由紀が14日、公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を更新。過去の占い結果に驚く場面があった。

2022年4月の占い「2024年に…」

柏木由紀

スマートフォンにメモするクセがあるという柏木。2022年3月のメモを振り返りながら、「一行目ヤバい! めっちゃ病んでる。“みんなに好かれるなんて不可能。必要ない”って書いてある(笑)」と明かして苦笑い。メモした理由をすっかり忘れている様子で、「マジで何これ? マジで思い出せない……」と首をかしげていた。

また、「たまに占いに行く」という柏木は、同年4月の占い結果を発見。メモには、「2024年に旅立ち」と書かれており、「私、卒業したんですよ。2024年4月に卒業してるじゃないですか」とビックリ。「でも、このとき卒業なんて1ミリも考えてない」と打ち明け、「ちょっと待って。マジすごいかも。超すごいわ!」と心底驚いていた。