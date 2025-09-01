バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「S.H.Figuarts ショウマ」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月1日16時より予約受付開始、2026年2月発送予定。

「S.H.Figuarts ショウマ」は、『仮面ライダーガヴ』より、「仮面ライダーガヴ」に変身する青年「ショウマ」がS.H.Figuarts化したアイテム。

S.H.Figuarts 令和仮面ライダーシリーズで初となる、主役仮面ライダーの変身前の姿を立体化。頭部には「魂のデジタル彩色」を用いて、表情の再現度を追求。腹部に軟質パーツを採用することで、様々なアクションに応じた可動範囲を確保している。

笑みを浮かべた交換用表情パーツが付属。グミを持った手首パーツやお菓子の袋パーツも付属し、お菓子を食べて楽しむシーンを再現して楽しめる。

また「お腹の口・ガヴ」が露出した状態の交換用腹部パーツが付属。付属の「ポッピングミゴチゾウ」を持つための左手首パーツや、ハンドルを回すための右手首パーツと組み合わせることで、変身シークエンスの再現が可能だ。

さらに、変身シークエンスの再現に特化した交換用の左手首パーツ2種が付属。変身時の腕を回す動きや、顔の前に手を掲げるポーズなど、「仮面ライダーガヴ」に変身する一連のシーンを楽しめる。

別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」などと並べることで、『仮面ライダーガヴ』の世界観が大きく広がる！

主な商品内容は、本体・交換用手首パーツ左4種右3種・交換用表情パーツ・交換用腹部パーツ一式・お菓子の袋パーツ・ゴチゾウ（閉）。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映