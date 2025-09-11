東映ビデオは、11月28日に期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray&DVDが発売するVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』のゲストキャスト4名を9月11日に解禁した。

お金次第で訳アリ患者を受け入れる謎の医者・狩藤(かとう)綾巳役は、新木宏典がつとめる。ミュージカル『刀剣乱舞』や『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐」Rule the Stageなど舞台中心に幅広く活躍する新木は、2007年放送テレビ朝日『獣拳戦隊ゲキレンジャー』にて敵の流派・臨獣拳の首領である理央役以来の出演となる。

なお新木からは「仮面ライダーの現場に参加させていただきました。懐かしく感じながらも、とても新鮮で、楽しませていただきました。『メガネをかけた医者』これだけで、ガヴファンの方には予想するには十分な情報だと思います。楽しんで見ていただけると幸いです。」とコメントが寄せられている。

狩藤の病院に勤め、柔和な雰囲気を持つ看護師・沙和村(さわむら)超太郎役には、2019年NHK連続テレビ小説『なつぞら』高校生の番長役、映画『花まんま』やNHK大河ドラマ『青天を衝け』、連続テレビ小説『あんぱん』など、幅広く活動している板橋駿谷。

人間界でリゼルと行動を共にするググナ役には、舞台『刀剣乱舞』、舞台『文豪ストレイドッグス』、『ライドカメンズ The STAGE』などで活躍する田淵累生。

さらに人間界に残されたグラニュート・カワ役には"特撮大好き芸人"として、自身も特撮をこよなく愛するたかし(トレンディエンジェル)が出演する。

また、9月21日からスタートする「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」限定の「特典付きムビチケカード(前売り券)」(1,800円)の販売も決定した。特典はフォトカード1枚(3種ランダム)となっており、絵柄は9月21日に解禁される。ファイナルステージ各公演会場で、数量限定で販売。各回、終演後の販売は行わない。

『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』は、11月28日より新宿バルト9ほかにて全国期間限定上映、2026年6月10日Blu-ray＆DVD発売。

(C)2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映