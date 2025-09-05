バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXおしゃべりゴチゾウセット09」「DXおしゃべりゴチゾウセット10」(各3,630円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日16時より予約受付開始、2026年2月発送予定。

「DXおしゃべりゴチゾウセット09」は、仮面ライダービターガヴ バキバキスティックフォームへの変身に使用する「バキバキスティックゴチゾウ」と、仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォームへの変身に使用する「マーブルブレイクッキーゴチゾウ」を収録。

背面にはボイス発動用のスイッチを新設し、2種計約30種類以上のボイスを収録。「ゴチゾウモード」と「ジープ/酸賀モード」の切り替えが可能となっており、ゴチゾウモードでは様々な感情のゴチゾウボイスが、ジープ/酸賀モードではジープ（演：古賀瑠）のボイスと、酸賀研造（演：浅沼晋太郎）のボイスがそれぞれ発動する。

加えて、「ゴチゾウ自動おしゃべりモード」も搭載。モードを切り替えると、ランダムでゴチゾウボイスが5種類、自動で発動。バキバキスティックゴチゾウには、劇中のBGMを収録。印象的な音楽と共に、各種ボイスが楽しめる。

「DXおしゃべりゴチゾウセット10」は、ニエルブが開発し、人類を操るのに使用された「ダミーゴチゾウ：PLE」「ダミーゴチゾウ：OPE」を収録。

背面にはボイス発動用のスイッチを新設し、2種計約30種類以上のボイスを収録。「ゴチゾウモード」と「ニエルブモード」の切り替えが可能となっており、ゴチゾウモードでは様々な感情のゴチゾウボイスが、ニエルブモードではニエルブ（演：滝澤諒）のボイスが発動する。

加えて、「ゴチゾウ自動おしゃべりモード」も搭載。モードを切り替えると、ランダムでゴチゾウボイスが5種類、自動で発動。ダミーゴチゾウ：PLEには、劇中のBGMを収録。印象的な音楽と共に、各種ボイスが楽しめる。

なお、 さらに本商品は別売りの「DX変身ベルトビターガヴ」とも連動が可能。通常DX版のゴチゾウ同様に変身遊びが可能なほか、変身ベルトビターガヴから流れる音声に加えてゴチゾウからも効果音を発動させることが可能だ。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映