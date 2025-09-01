バンダイは、2025年に期間限定で上映予定のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』より、Blu-ray・DVDと劇中に登場する「チョコらっパゴチゾウ」がセットになったスペシャル版(初回生産限定)「仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ DXチョコらっパゴチゾウ版」(Blu-ray14,850円、DVD13,750円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付中、2026年6月発送予定。

「DXチョコらっパゴチゾウ」は、別売りのDX変身ベルトヴラスタムギアにチョコらっパゴチゾウをセットし、。ゴチゾウを押し込むことで変身待機音が変化し、レバー操作でゴチゾウが変形。LEDが発光し、仮面ライダーヴァレン パルフェモードの変身音が発動する。変身後、レバー操作を行うことで強攻撃音や必殺技音の発動が可能だ。

さらに、チョコらっパゴチゾウと絆斗のボイスが計10種類以上収録。ゴチゾウボイスと併せて発動が可能となっている。

セット内容は、Vシネクスト『仮仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』(Blu-rayもしくはDVD)、DXチョコらっパゴチゾウ。特典(予定)は、映像特典がメイキング、TRAILER、POSTER GALLERY、音声特典がオーディオコメンタリー。

