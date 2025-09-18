ミニチュアマスコットをリングにしちゃうガシャポンシリーズ「Ringcolle!(リンコレ)」から、「たまごっち」第4弾の登場です!

  • ガシャポン「Ringcolle! たまごっち4」

    ガシャポン「Ringcolle! たまごっち4」

リングサイズの小さなたまごっち、かわいいですよね。今回の「Ringcolle! たまごっち4」には、「てんしっちのたまごっち」「デビルっちのたまごっち」「ウラじんせーエンジョイ!たまごっちプラス」「Tamagotchi P's」が登場。全14種がラインアップされています。

  • くりてん
  • たらてん
  • ぎんじろてんし
  • まるてん
  • デビルまめっち
  • デビルっち
  • ウラまめっち
  • ウラくちぱっち
  • ウラめめっち
  • ウラふらわっち
  • メロディっち
  • くちぱっち
  • ラブリっち
  • くろまめっち

価格は、1回300円とリーズナブル。こんなに種類があると、たくさん回して全部の指にはめちゃうのもアリかも⁉ なお、「Tamagotchi P's」では、本シリーズ初となるサック箱仕様のボックス付きとなっています。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース　ホビー編集部