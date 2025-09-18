ミニチュアマスコットをリングにしちゃうガシャポンシリーズ「Ringcolle!(リンコレ)」から、「たまごっち」第4弾の登場です!
リングサイズの小さなたまごっち、かわいいですよね。今回の「Ringcolle! たまごっち4」には、「てんしっちのたまごっち」「デビルっちのたまごっち」「ウラじんせーエンジョイ!たまごっちプラス」「Tamagotchi P's」が登場。全14種がラインアップされています。
- くりてん
- たらてん
- ぎんじろてんし
- まるてん
- デビルまめっち
- デビルっち
- ウラまめっち
- ウラくちぱっち
- ウラめめっち
- ウラふらわっち
- メロディっち
- くちぱっち
- ラブリっち
- くろまめっち
価格は、1回300円とリーズナブル。こんなに種類があると、たくさん回して全部の指にはめちゃうのもアリかも⁉ なお、「Tamagotchi P's」では、本シリーズ初となるサック箱仕様のボックス付きとなっています。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!
【商品情報】— 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) September 13, 2025
／
Ringcolle! たまごっち4
（税込300円）
＼
大人気「Ringcolle! たまごっち」から
待望の第4弾が登場です🥚✨
今回ラインナップの「Tamagotchi P's」では
本シリーズ初のサック箱仕様のボックスつき🎶
集めて飾ったり、指にたくさんつけて楽しんでね😆#Tamagotchi #ガシャポン… pic.twitter.com/pE3P7KY7rv
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部