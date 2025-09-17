音符の形をした明和電機の電子機器「オタマトーン」がこのほど、めじるしアクセサリーになってガシャポンに登場! カラフルでクリアな素材が可愛いんです!

口を閉じたり開いたりすることで音階を奏でることが出来る「オタマトーン」。めじるしアクセサリーになっても、カラフルで可愛いですね。

カラーは、口を閉じている表情の「ブルー」「ホワイト」「オレンジ」「ピンク」「グリーン」と、口を開けているタイプの「ブラック」「イエロー」「ミント」「パープル」「レッド」の全10色。なんとも言えない表情がたまりません!!

SNSで紹介されると、「ぎゃんかわいい...!!!」「きっと傘につけたらかわいいなぁ」「コンプしたくなる→散財覚悟」「めちゃくちゃ欲しい…!!! ガチャ見つけられるかなあ」「白出ますよーに!」と話題に。ラインアップが豊富なので、どれが出るのかワクワクしちゃいますね!

価格は、1回300円とお手頃価格。複数ゲットして、いろいろなアイテムに付けてみてはいかがでしょうか?

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部