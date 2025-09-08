外国語学習アプリ「duolingo(デュオリンゴ)」の、あの緑色のキャラクターがガシャポンに登場。アプリのユーザーを中心に、SNSがザワついています。

duolingo めじるしアクセサリー

デュオリンゴのキャラクターといえば、緑色のフクロウ「デュオ」ですよね。毎日一生懸命取り組んでいれば褒めてくれるのですが、連続学習記録が途切れそうになると、睨みつけてきたり、顔を真っ赤にして怒り出したりと、やたらプレッシャーをかけてくる……。時には、シワシワになったり、白骨化してしまうこともあるのだとか。

そんなデュオが、このほど「めじるしアクセサリー」になってガシャポンに登場。ラインアップは、ノーマルな「デュオ」のほか、「ちら見デュオ」「ぴえんデュオ」「シワシワデュオ」「わくわくデュオ」の全5種。

SNSで紹介されると、「じわる」「Duolingoユーザーのわたし大歓喜」といった声があがる一方で、リマインドがとにかくしつこいキャラだけに「こわいwwww」「ガチャガチャにまで出てこないで!!!(ほしい)」「やらなきゃいけない気がする笑」「デュオリンゴガチャの一番上の文章のフォント怖すぎる」といった反応を示すユーザーが続出。

“これで毎日ずっと一緒にいられるね”という文言が、ただただ不気味ですね。身近なものに付けて持ち歩けば、常にデュオの圧を感じられそうです(笑)。

価格は1回300円。本気で学びたい人にとってはマストなアイテムとなっていますので、ぜひ、カプセルトイ売場で探してみてくださいね。