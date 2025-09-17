バンダイ ベンダー事業部が展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」は、ガシャポンの魅力を体験できる大型イベント 「ガシャポンに超夢中展2025」 を、2025年10月31日～11月2日の3日間、池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBにて開催する。

「ガシャポン」では、2024年3月に単独大型イベント「ガシャポンEXPO2024」を初開催。商品展示はもちろんのこと、脳波で回す「フィーリンガシャポン」や旅行が楽しめる「トラベルガシャポン」などユニークな体験ができる未来の自販機を設置し、多くのお客様にご来場いただきました。続いて同年秋には「ガシャポン文化祭2024」を開催し、「ガシャポン!」とガシャポンへの情熱を叫ぶ「ガシャウトグランプリ」などを展開。単独イベントにてガシャポンならではの魅力を体感できる機会を提供してきた。

今回開催する「ガシャポンに超夢中展2025」では、人気キャラクターや発売前の新商品など約300種類以上の商品を一挙に集めた「新商品ストリート」 をはじめ、ガシャポンオリジナルIP「VIRUSWEETS(ウイルスイーツ)」「いきもの大図鑑」「まちぼうけ」や、人気シリーズ「めじるしアクセサリー」「フラットガシャポン」「プレミアムガシャポン」「カプキャラ」などを紹介するコーナーが登場。

加えて、無料で回せる入場者特典ガシャポン、公式ガシャ活グッズや新作ガシャポンの先行販売など、来場者全員が“ガシャポンに超夢中”になれる企画が満載だ。

イベントに優先入場できる事前予約の詳細や、新作ガシャポン先行販売のラインナップ、会場内各ブースの見どころ、ここでしか体験できない参加型コンテンツとステージイベントなどメインコンテンツの詳細は、10月上旬にイベント公式サイト等で追加発表予定。

(C)BANDAI​