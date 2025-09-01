ガシャポン「まちぼうけ」シリーズに、「仮面ライダーオーズ」の怪人・グリードたちが登場。第2弾となる今回は、あのアンクもラインアップされているんです!!

ガシャポン「仮面ライダーオーズ グリード まちぼうけ2 Feat.ヤミー」

今回の「まちぼうけ」シリーズは、『仮面ライダーオーズ』より、「アンク(グリード態)」「映司グリード」「恐竜グリード」「屑ヤミー」という4体のグリードたちが、全高約45mmのフィギュアになって登場。「まちぼうけ」する姿、なんだか愛おしいですね。いつもの悪役ぶりとのギャップが凄すぎます!

ガシャポン「仮面ライダーオーズ グリード まちぼうけ2 Feat.ヤミー」アンク（グリード態）アイス持ちver.

また、アンクは、ファンお馴染みのアイスを持ったレアバージョンも用意されているのだとか。これは嬉しい!!

SNSでは、「ラインナップが面白すぎるw」「屑ヤミーかわいいwwwwwwwww」「レアのアンクがアイス持ってるの欲しすぎる!」「全部当たりやん」「グリードまちぼうけ新作マジアツい。 2もコンプリートするぞ」と、ファンを中心に話題となっています。

価格は1回400円。8月26日〜9月4日まで、ガシャポンオンラインにて予約受付が行われています。ぜひ、この機会をお見逃しなく!!