タレントの藤本美貴が8月26日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。お受験で定番の“ネイビー服”について持論を語った。

藤本美貴

藤本美貴「そこも考えて受験をするかしないか」

公開された動画では、小学校受験を検討している母親の悩みを紹介。相談者は、「保護者も子供も同じようなネイビー服を着る慣習が疑問」だとこぼし、「個性や多様性をうたう時代に、なぜみんな同じ服装なんだ? という反発心が解消できずにいる」と吐露。これに、自身も子供のお受験を経験した藤本は、「私も最初思いました。なんでみんな同じ服着てるの? ちょっと気持ち悪くない? って」と共感しつつ、「一回着てみて、何にも思わなくなった」とあっけらかんと語った。

続けて、「逆に目立ったところでしょうがない」と諭した藤本。「感情を無にすればいいだけ」と話し、「そこはもはや誰も気にしてないし、そこに個性を求めてない」とキッパリ。“ネイビー服”を拒む相談者に、「どうしても……って思う場合は、もしかしたら受験に向いてないかもしれない」と伝え、「一回はじめちゃうとやめられない。子供を振り回しちゃうことになるから、本当にやるのかやらないのかは決めたほうがいい」と“先輩ママ”としてアドバイスを送った。

また、「私立って基本的に、“この学校のルールでやっていきましょうね”っていう。“個性を大事に”というものではないと思ってる」と話した藤本は、「受験が終わっても、だいたいは決まったものを着て、決まったことをして。その学校のカラーをその子が背負うみたいな感覚だから」と説明。そのため、「そこも考えて受験をするかしないかを決めたほうがいい」「学校もいろいろあるから、見学に行くといい」と助言しながら、「めちゃめちゃ大変です(笑)」と締めくくっていた。