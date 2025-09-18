俳優の城田優が5日、YouTubeチャンネル『中尾明慶のきつねさーん』にゲスト出演。事務所独立の“真相”を語った。

  • 城田優

    城田優

20代後半から独立を意識「“一人暮らし”をしてみたい」

2020年に所属事務所から独立し、俳優業のほか、ミュージカルの演出家やプロデューサーとしても活躍する城田。独立のきっかけについて、「自分のやりたいことのためには、大きな組織にいると難しいんだなって。20代後半から感じる瞬間が増えていって」と話し、「一人暮らしをしないといけない! みたいな、それぐらいの感覚だった」と回顧。所属事務所には、「ケンカしたいわけでも、縁を切りたいわけでもない。一回、一人暮らしをしてみたい。でも、たまに実家に帰ってきたりする関係性でありたい」と伝えたそうで、“円満退所”だったことを強調した。

独立後は、「決断の連続」だったと言い、「自分が社長だし、マネジャーたちも自分が雇ってる。自分が働かないとお金が入ってこないから、すべて自分次第になってくる。だから、前よりもちゃんとやらなきゃ! とにかく働かなきゃ! みたいな」と吐露。「“ピュアなエンタメをやりたい”っていう理由で独立したんだけど……」と語りながら、「お金のことをキープしつつ、自分のやりたいことをやるって本当に難しいなって」「年間何千万っていう金額を生み出さないと、人を雇って働けないし、自分も食っていけないし。最初のころは不安しかなかった」と当時の心境を振り返った。

不安でいっぱいだった独立から約5年が経ち、「経費とか契約書とか。今まで全部任せてたのを、全部見るようになって知識も増えた」という城田だが、「ちょっとつまらない部分も増えちゃった。本当は任せたいところも、自分が見ないといけないから。“売上的にこの仕事は引き受けたほうがいいな”とか。社長としてのマインドなのか、城田としてのマインドなのかわからない」と本音をこぼす場面も。一方で、独立後は、演出やプロデュースを手掛けることが増え、「それが一番楽しくて一番好き」「みんなで考えて作っていくのがめちゃくちゃ楽しい」と笑顔で話していた。

【編集部MEMO】
中尾明慶は、2020年3月にYouTubeチャンネル『中尾明慶のきつねさーん』を開設。共演者との交流や爆買い企画、撮影現場の密着、近況報告などこれまで600本以上の動画を配信し、チャンネル登録者数は85万人、累計再生数は2億8,000万回を超える人気チャンネルに。息子の“トカゲくん”もサングラス姿で度々登場している。

「叱られる準備をやめましょう」　藤本美貴、“自己肯定感が低い人”へメッセージ
病室で「いらっしゃいませ～」　入院していた納言・薄幸、“60人以上”の見舞い客エピソード
相席スタート・山崎ケイ、著書で炎上した過去「すごいつらかった」「WEB CMが飛んだ」
ノブコブ吉村「日本の笑いは世界一」 強い矜持を持って世界に挑戦　“架け橋”としての思いや芸人仲間への愛も語る
『キングオブコント』決勝進出10組決定　トム・ブラウンら5組初出場　しずるは9年ぶり決勝
しずる、9年ぶりKOC決勝返り咲き　原動力は“子供”「かっこいいところを見せたい」
レインボー、KOC決勝初進出に喜び「頑張ってきてよかった」「ファイナリストになれない芸人なのかなって…」
「マジで怖かった」かもめんたる岩崎う大、相方にブチギレられた過去「あそこまでキレられたのは…」
森香澄、一番うれしかったプレゼント「物っていうより…」　“嫌なプレゼント”も告白
あの「情けなさで泣きそう」「全然ダメだった…」　“反省”した出来事を告白
「事務所のお偉いさんに囲まれて…」お見送り芸人しんいちがDMを閉じたワケ
「すごい!」「クレイジージャーニー?」 三四郎・小宮&ジャンポケ・太田、後輩芸人のセレブエピソードに驚がく
関連画像をもっと見る