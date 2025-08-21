8月第4週より、韓国発の人気コスメブランド「rom&nd」のミニチュアコレクション第2弾がガシャポンに登場! 本物そっくりのかわいさで、発売前から注目を集めています。
rom&ndのコスメって、可愛いパッケージと絶妙なカラバリが人気なだけでなく、プチプラでありながらコスメとしても優秀。持っているだけでテンション上がりますよね。そんなrom&ndのコスメたちは、カプセルトイになってもやっぱり可愛い!
ラインアップはこちらの全9種。リニューアルした人気のティントリップや単色アイシャドウなど、今人気のアイテムが勢ぞろいしています。
- べアウォータークッション(03 ナチュラル21)
- シアーパールパウダー(03 ピーチハニーグロー)
- スライドインシングル(M14 トーシューズ)
- スライドインシングル(S02 リッチレモン)
- スライドインシングル(G06 クラウド)
- ハンオールブロウカラ(03 モダンベージュ)
- ハンオールブロウカラ(05 ダスキーローズ)
- ザ ジューシーラスティングティント(20 ジュジュフィグ)
- ザ ジューシーラスティングティント(03 べアグレープ)
どれもとっても可愛くて、女の子の心をくすぐりますね。コンプリートしたくなっちゃうラインアップですが、単に本物そっくりに小さくなっただけでなく、実は、リップのキャップやファンデのふたが開くという本格的なギミック付き。お気に入りのバッグにぶら下げてもいいですし、本物のコスメと一緒にポーチに入れてみても楽しそうですね。
価格は1回300円。見つけたら迷わず回しちゃいましょう!!
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部