南海電鉄は16日、人気音楽ユニット「YOASOBI」との初となるコラボレーション企画について発表した。YOASOBIの全国ツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」和歌山公演に合わせ、ラッピング列車「YOASOBI ワンダラ号」を運行するほか、駅構内アナウンスや記念乗車券の販売など、多彩な取組みを実施する。

ラッピング列車「YOASOBI ワンダラ号」は、加太線の観光列車「めでたいでんしゃ かなた」(2000系2両編成)の側面に「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」のビジュアルを装飾したデザインに。車内にも限定ポスターを掲出する。運行期間は9月23日から12月14日までの予定。和歌山市～加太間を走行する。

10月1日から12月14日まで、FM802が制作したYOASOBIによる駅構内アナウンスを難波駅や和歌山市駅など28駅で放送。駅によって放送時間が異なり、問い合わせには応じない。

9月25・27・28日に和歌山車庫で「YOASOBI ワンダラ号」の撮影会も開催。各日とも10～11時と11時30分から12時30分までの2回、各回100人を対象に事前申込制で行う。「YOASOBI ワンダラ号」の撮影に加え、YOASOBIによる撮影会限定音声の放送、YOASOBIに届けるメッセージボード設置などファン参加型の企画も盛り込んだ。参加費は2,000円。9月17日13時から9月22日10時まで、「ぶらりたび」サイトで先着順に申込みを受け付ける。

記念乗車券や入場券も販売される。乗車券は和歌山市～加太間が1日乗り放題となるきっぷと「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」仕様の台紙がセットとなり、発売額は1,000円。入場券セットはツアー仕様の台紙と沿線7駅分のセットで1,500円。どちらも9月25日から「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」和歌山公演会場で先行販売、10月1日から南海電鉄28駅とオンラインショップでも販売される。