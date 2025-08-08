南海電気鉄道は8日、橋本～極楽橋間で現在運行中の観光列車「天空」に代わる新観光列車の外装デザインイメージを公開するとともに、列車名を3つの候補から投票で決定すると発表した。投票は8月8日から開始し、8月15日12時に締め切られる。

新観光列車の外装デザイン (現時点のイメージで実際とは異なる)

新たな観光列車は2000系を改造した4両編成。2025年度末に難波～極楽橋間で運行開始を予定している。良質でホスピタリティあふれるサービスと四季折々に移ろう高野路の風景を通して、日常を離れた上質な空間で乗車そのものが特別な体験になる列車だという。

車体カラーは落ち着きのある深紅をベースカラーとし、高野路の自然に調和して緑豊かな風景にも映える外装カラーを採用した。

列車の名称に関して、社内公募を実施し、857件の応募から「GRAN 天空」「TENKU 零」「天空 -みやび-」の3案を候補として選定。一般からの投票を実施し、3案の中から1つを正式名称として決定する。投票は8月8日から8月15日12時まで、ウェブの専用フォームで受け付ける。投票は1人1票とし、同一の参加者が複数投票した場合は2票目以降を無効とする。

「GRAN 天空」は、落ち着いた空間と心を込めたおもてなしで、誰もが心穏やかな時間を過ごすことができる旅を届けたいとの思いを込めた。「TENKU 零」は旧「天空」の思いを引き継ぎながら、難波駅0番のりばから始まる高野路までの新たな旅を利用者とともに歩んでいきたいとの思いを込めた。「天空 -みやび-」は、日本の美意識や品格を感じる旅を演出し、優美さに包まれた心豊かなひとときを届けたいとの思いを込めた。

なお、投票者の中から正式名称に決定した名称に投票した人を対象に、抽選で新観光列車にちなんだプレゼントを用意する。