ファミリーマートは9月16日、「ファミチキ あげあげ祭」を全国のファミリーマートで開始する。

ファミチキ あげあげ祭

同社の看板商品「ファミチキ」は、2006年の発売以来、一度もレシピを変えることなく多くの人々に支持され続け、累計販売数は24億食を突破した。今回、感謝の気持ちを込め、総額約2億円相当のクーポンやオリジナルグッズなどがもらえるキャンペーンを実施する。

クーポンあげちゃう!キャンペーン

「ファミチキ(骨なし)」(240円)、または「ファミチキ レッド」(248円)を購入すると、レジ横ケース内の揚げ物・焼きとり・お惣菜商品に使える50円割引券(レシートクーポン)が1枚もらえる。クーポンはレシートに印字される。配布期間は9月16日～10月6日、利用期間は9月16日AM7:00～10月13日PM23:59までとなる。

50円割引券がもらえる

グッズあげちゃう!キャンペーン

アプリ「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンして対象商品を購入毎に、スタンプが1個たまる。ためたスタンプを使用して、それぞれの特典へ応募ができる。

スタンプ1個で応募できるのは「ファミチキ ピンバッジ」(200名)と「ファミチキ ランチBOX」(100名)、「ファミチキ/ファミチキ レッド100円引きファミペイクーポン」(40,000名)。スタンプ3個で「ファミチキ イヤリング」(100名)、「ファミチキ すね当て&ソックス」(100名)、スタンプ5個で「ファミチキ キャリーバッグ」(3名)に応募できる。応募については、1人何口でも応募可能となっている。

ファミマオンラインでファミチキグッズ発売

ファミマオンラインで購入できるファミチキグッズも多数用意している。

「ファミチキお楽しみ袋」(3,000円)は、「ミニトート」「クッション」「キーホルダー」「メモ帳」などの日常使いできるアイテムに加え、総額3,000円相当のクーポンまでついてくるお楽しみ袋。

さらに、2025年3月の発売時に好評だったファミチキとサンリオキャラクターズとのコラボ第2弾を実施する。ハローキティ、シナモロール、クロミ、ハンギョドン、ウサハナがファミマのユニフォームを着用したオリジナルデザインのマスコット(各2,480円)で、ファミチキの袋をイメージしたポーチの中に収まる仕様となっている。

また、ハンドメイドラグで人気の「MIYOSHI RUG(ミヨシラグ)」とコラボした「ファミチキルームシューズ」(7,700円)や、モバイルバッテリーをファミチキデザインに変更した「ファミチキ モバイルバッテリー」(3,980円)などを発売する。