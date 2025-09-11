ファミリーマートは9月12日、クリスマス商品の予約受付を沖縄県を除く全国のファミリーマートで開始する。

今年のクリスマスは「おいしいのが、いちばん!ファミマのクリスマス」と題して、初登場商品を含む66種類のラインアップを取り揃えた。

毎年人気の定番ケーキである、サクサクのパイ生地が魅力の「ミルフィーユ・シャンティ」(4,500円)、「ショコラ・ミルフィーユ」(4,500円)などのオリジナルケーキを今年も多数用意している。

また、今年は専門店監修商品として、「ピエール・エルメ アンソロジー」監修ケーキが初登場。濃厚なチョコレート生地にバニラ香るクリームをあわせ、甘酸っぱいチェリーで仕上げた「ガトー・ド・ノエル(チョコレート&チェリー)」(4,980円)を発売する。

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル(チョコレート&チェリー)」(4,980円)

他にも、「Afternoon Tea 紅茶とベリーのクリスマスケーキ(洋梨入り)」(4,500円)、「ケンズカフェ東京監修 ショコラケーキ」(3,980円)、「上林春松本店監修 宇治抹茶のケーキ」(3,980円)を用意している。

「Afternoon Tea 紅茶とベリーのクリスマスケーキ(洋梨入り)」(4,500円)

さらに、かわいい猫のメッセージカードが正面に入ったボックス付きの「バスクチーズキャット」(2,980円)が初登場するほか、昨年に続き、オリジナルてのりぬいぐるみがついてくる「すみっコぐらし」のクリスマスケーキ(4,988円)もラインアップ。

かわいいねこの形をした「にゃんともおいしいベイクドチーズタルト」(3,800円)や、ズートピアの「キャラクターケーキ」(4,860円)も登場する。

そのほか、「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」監修のオードブルやピザに加え、人気の寿司ネタを11種類集めたお寿司セットやアイスデザート、チキン、オードブル、ペットグルメ、ドリンクなど多彩なメニューを取り揃えた。

予約期間は、店頭での予約・ファミマオンライン予約共通で、9月12日10時01分～(予約締切は受け取り希望日や商品によって異なる)。沖縄県は10月1日10時01分から受付を開始する。その他一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合がある。

商品の受け渡しは12月20日～12月25日。商品・地域により予約期間・受け渡し期間が異なる。

ファミマオンライン予約がおトク

早期予約期間に対象のケーキを予約すると、割引金額で購入できる。さらに、ファミマオンライン予約で対象のケーキを予約すると、期間限定ファミマポイントがもらえる。早期予約期間は9月12日10時01分～12月1日9時00分まで。(沖縄県は10月1日10時01分から受付開始)

対象商品

また、ファミマオンラインでチキンセットを予約すると、150円相当のファミマポイントがもらえる。対象商品は、3種チキンのパーティーセット、プレチキ×チキンレッグセット、プレチキ×ファミチキセット、ファミチキ6個セット、ファミチキ×クリスピーセットとなる。

ドリンク無料引換券がもらえる

対象のチキンセット・パーティーメニューを予約すると、1品につき1枚、対象の2Lドリンクいずれか1本に使える無料引換券がもらえる。対象商品は以下のとおり。