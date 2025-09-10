ファミリーマートは9月12日、BE:FIRST監修のクリスマスケーキ「BE:FIRST BESTショコラケーキ」(4,980円)の予約受付を沖縄県を除く全国のファミリーマートで開始する。

BE:FIRSTがクリスマスアンバサダーに就任

同社のクリスマスアンバサダーとして、国内外で高い人気を誇るダンス&ボーカルグループ「BE:FIRST」が就任した。これにともない、コラボレーションクリスマスケーキが登場。メンバー監修のもと作り上げたのは、ビターとミルク、2種類のチョコムースとキャラメルソースなどを重ねた5層仕立てのケーキ。ココアスポンジ生地をベースに、ミルクチョコムース、キャンディングアーモンド、キャラメルソース、ビターチョコムースを重ね、断面の美しさとともに多彩な味わいを楽しめる。さらに、ケーキの天面にはメンバーのMANATOさんのアイデアによる金粉、キャンディングアーモンド、チョコチップをトッピングした。

予約特典として、歴代のジャケット写真がデザインされたピックとBE:FIRSTデザインボックスを用意。さらに、ファミマオンラインで予約すると、限定動画が視聴できる。

オリジナルケーキボックス

ジャケ写ピックシート

同商品の予約期間は、店頭予約・ファミマオンライン共通で、2025年9月12日10時01分～12月19日9時00分までとなる。沖縄県については2025年10月1日10時01分から受付を開始する。その他、一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合がある。また、一部地域ではファミマオンライン予約を受け付けていない店舗もある。

BE:FIRSTにインタビュー

クリスマスキャンペーンアンバサダーに就任したBE:FIRSTに、今回のコラボや思い出について聞いた。

― ファミリーマートに思い入れのあるメンバーは?

「僕らがデビュー前にリハーサルをしていたスタジオの近くにファミリーマートがあって、毎回リハーサルの前や休憩のときに『ファミマ行こうぜ!』って、みんなで毎日のように通っていました」(LEO)

― コラボクリスマスケーキ、誰に食べてもらいたい? BE:FIRSTらしさは?

「BESTY(ファンネーム)にも食べてもらいたいですし、本当においしいので、このおいしさを共感してもらえたら嬉しいです」(SHUNTO)

「チョコレートの色合いに、BE:FIRSTのロゴのシックさを取り入れています」(RYUHEI)

「金粉は自分がやりたくてアイデアを出したのですが、まさか通るとは思わず、めちゃくちゃ良い経験になりました」(MANATO)

メンバーが味を体で表現

実際にコラボクリスマスケーキを試食したメンバーに、「味を体で表現すると?」という無茶ぶりなお題が。メンバーの満場一致で指名されたのはLEOさん。「ん～～おいしい!!」と両手を大きく広げてポーズを披露するも、「違うな、カットでお願いします」と照れ笑い。そんなLEOさんを、メンバーたちは「おいしいのが一番だよ!」とあたたかくフォローし、笑いに包まれた。続いて指名されたのは、甘党代表のRYUHEIさん。「ん～～～!なめらか!」と、両手で何かを抱えるようにして、揺らしながら表現。ケーキのなめらかな味わいを、全身でアピールした。

BE:FIRST インタビューカット

ケーキ完成までの様子を動画で公開

今回のコラボケーキは、BE:FIRSTのメンバーが実際に意見を出し合いながら完成させた。ケーキ完成までの様子を収めた会議動画を、9月10日19時に、BE:FIRST Official YouTubeチャンネル内「You're My "BESTY"」にて公開する。