ファミリーマートは9月9日、広島県が推進する「OK!!広島(おいしいけぇ、ひろしま)」とタイアップした「レモンケーキ」(185円)、「レモン大福」(150円)2種類を、中国・四国地方(広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県(一部店舗を除く))のファミリーマートで発売した。

同社と広島県は2011年6月に地域活性化包括連携協定を締結しており、相互協力のもと、地域の活性化など様々な取り組みを行っている。広島県が2025年6月17日から実施している同プロジェクトは、広島が誇る多彩な食資産・体験の認知を広げ、広島県内外の盛り上がりを"さらに"高めることを目指している取り組みとなる。今回、同取り組みとタイアップし、広島県産レモンを使用した商品2種類を発売する。

レモンケーキは、広島県産レモンの果汁入りゼリーを混ぜたクリームをサンドし、シュガーコーティングをかけた商品。

レモン大福は、広島県産レモンの果汁入りゼリーと白餡入りのクリームを大福で包んだ。

「広島県産のレモンを使用したパンとスイーツを、ぜひ多くの方に食べていただいて、広島の食材や広島の食文化のよさを実感して広島県に足を運んでいただくきっかけになれば非常にうれしいです」(広島県)