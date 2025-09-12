アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON3』(毎週金曜12:00～配信予定)の第11回が12日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

梅澤美波と菅原咲月のキャプテン&副キャプテンペアが登場

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークが飛び出すなど、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第11回には、3期生の梅澤美波と5期生の菅原咲月のキャプテン＆副キャプテンペアが登場。石川・金沢に到着した2人は、早速、完全予約制の寿司店へ。大将と会話を楽しみながら、絶品の寿司のフルコースを堪能する。また、宿に向かう車中では、“語彙力”の話題に。キャプテンとしてMCを担う梅澤が、「言葉の引き出しが……」と語ると、菅原も、「最近すっごい悩んでる」と打ち明ける。

片山津温泉の宿に着くと、2人は、露天風呂付きの客室に大盛り上がり。金箔ソフトクリームを食べたり、加賀三湖のひとつ・柴山潟を散策し、浴衣に着替えて夕食に向かう。豪華会席を満喫しながら、メンバーの話題になると、梅澤は、「街中でお買い物してると、“この子に似合いそうだな”とか。休みの日もやっぱり考えちゃう」と明かし、菅原も、「めっちゃ考えます。普通に乃木坂46の曲聴いちゃいます」と共感する。

また、梅澤は、「ファンに言われて気づいたこと」を告白。「まったく記憶にないの」と話しつつ、キャプテンに就任したばかりのころの“失敗談”もぶっちゃける。リーダーならではの悩みを抱える2人だが、菅原は、「考えすぎて落ち込むと立ち直れないから。(メンバーに)肯定を求めに行く」と語り、梅澤も、「わかる! 久保(史緒里)とかに、“今のヤバくなかった?”って。“何言ってんの? あんた最高だよ!”って」とメンバーの支えに感謝していた。

(C)乃木坂46LLC

