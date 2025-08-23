アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON3』(毎週金曜12:00～配信予定)の第7回が15日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

岩本蓮加と冨里奈央が1泊2日の2人旅

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークが飛び出すなど、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第7回には、3期生の岩本蓮加と5期生の冨里奈央が登場。兵庫・神戸空港に到着した2人は、1日目の目的地・淡路島へ向かう。道の駅「あわじ」では、淡路牛チーズバーガーを頬張り、「ホントにおいしすぎる!」とテンションアップ。さらに、名物・しらすソフトを見つけ、「いってみる……?」と恐る恐る注文。はじめての味わいに、「ヤバい! ヤバい!」と驚きの表情を見せる。

次に、二次元コンテンツのテーマパーク「ニジゲンノモリ」を訪れた2人は、早速、ゴジラエリアへ。実物大ゴジラの口の中に突入するジップラインに、冨里は、「めっちゃ怖い!」とビビりまくる。また、「クレヨンしんちゃんのお父さんの臭い靴下をかげる」と楽しみにしていた冨里。しかし、激臭を放つ“ひろしの靴下”を前に、「待って! クサい!」と大絶叫。果たして、10秒チャレンジは成功するのか……?

夕方、宿に到着した2人は、オーシャンビューの豪華なプールヴィラに大興奮。テラスでバーベキューを楽しみながら、岩本は、「現実逃避すぎるね」と感激し、冨里も、「すごい幸せ～」としみじみつぶやく。また、「休みがあれば1日中家にいる」ほど“超インドア派”な2人だが、岩本は、「こんなの最高の夏すぎない?」と吐露。「こんな幸せな時間あっていいの?」とリラックスした様子で、開放感あふれるシチュエーションを満喫していた。

