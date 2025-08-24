アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON3』(毎週金曜12:00～配信予定)の第8回が22日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

岩本蓮加と冨里奈央が1泊2日の2人旅

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークが飛び出すなど、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第8回は、3期生の岩本蓮加と5期生の冨里奈央が旅する後編。テラスでバーベキューを楽しんだあと、2人は、部屋でリラックスタイムを過ごす。現在21歳の岩本は、冨里と同じ18歳だったころを振り返り、「精神的に大人になった」と回顧。実は、17歳のとき、「気持ちがめっちゃ落ちて、仕事ができなくなった」そうで、「10th YEAR BIRTHDAY LIVE」での“ある出来事”が、立ち直るきっかけになったと打ち明ける。

一方の冨里は、「自分を出せない」と悩みを吐露。「みんなにどう思われるか怖いから、ありきたりのことしか言えない」と話すと、岩本は、「私もめちゃくちゃ気にしちゃう」と共感しながら励ます。そんな岩本も、「自分のことが好きじゃない」と心の内を告白。冨里は、「私は大好きですよ」「めっちゃ優しいし、毎回心に響く言葉をくれる」と笑顔でフォローしつつ、「ちょっと嫌……」だということもぶっちゃける。

旅の2日目は、神戸の中華街・南京町へ。ごま団子やいちご飴を食べ歩きしながら、人気の小籠包をゲット。小腹を満たしたあとは、動物好きな冨里が「一番楽しみにしてた」という都市型水族館「アトア」に向かう。水族館では、ピラルクのエサやり体験に大興奮したり、カワウソに「かわいい～!」と連呼したり、終始ハイテンション。最後は、「終わっちゃうね」「めっちゃ幸せだった」としみじみつぶやきながら、“ある約束”を交わしていた。

(C)乃木坂46LLC