アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON3』(毎週金曜12:00～配信予定)の第9回が29日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

伊藤理々杏が4年越しの告白「ちょっと黙ってたことがあって…」

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークが飛び出すなど、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第9回には、3期生の伊藤理々杏と5期生の岡本姫奈の先輩＆後輩ペアが登場。伊藤がずっと行きたかったという三重に“逃避行”する。プライベートでもご飯を食べに行く仲の2人は、早速、松坂牛の回転焼肉を堪能。レーンを流れてくる高級肉に、「すごい!」「最高の旅!」とテンションを上げる。また、「ちょっと黙ってたことがあって……」と“ある秘密”を打ち明けた伊藤。4年越しの告白に、岡本は、「かわいすぎる!」と思わず爆笑する。

満腹になった2人は、日本一の飼育種類数をほこる鳥羽水族館へ。セイウチの“特大”投げキッスを見た岡本が、「スーパーアイドルでしたね。うちらもあれぐらい音出さないと」と意気込むと、伊藤は、「無理だよ!」と苦笑い。また、「でっかいカニ見るのがめっちゃ好き」だと語っていた伊藤は、カニ水槽にハイテンションで、岡本は、「カニにこんな興奮することあります(笑)?」と猛ツッコミ。2人は終始、「かわいい～!」と連呼しながら、水族館を後にする。

夕食は、ミシュラン1つ星のコラボレストランで本格コース料理を堪能。グループ内で“大食い”を自称する岡本は、「大盛りで欲しい!もうなくなっちゃう」「シェフ呼んでください!これ10個ください」とあまりのおいしさに大興奮する。また、今回の“逃避行”について、「うれしかった。連絡来たとき、超ガッツポーズして」「絶対、理々杏ちゃんと行きたいと思ってた」と喜びを語ると、伊藤も、「次に行くなら、姫奈と行きたかった」とうれしそうな表情を見せる。

また、後輩に対し、“気にしすぎ”な一面を明かした伊藤。今年2月には、6期生が加入したが、「距離の詰め方が難しい」とつぶやき、「自分が先輩すぎて申し訳ない。5期生、4期生とちゃんと仲良くなって、最後に順番待ちしてる感じ」だと吐露。「おばあちゃんの気持ちなの」と心の内を語った伊藤は、6期生と積極的に交流する岡本に、「はじめての後輩だから、一番寄り添ってあげれると思うし。そこが一番、交流が深くなったら素敵だなと思う」と伝える場面もあった。

