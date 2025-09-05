アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON3』(毎週金曜12:00～配信予定)の第10回が5日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

岡本姫奈「同期との差を感じちゃって…」

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークが飛び出すなど、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

第10回は、3期生の伊藤理々杏と5期生の岡本姫奈の先輩＆後輩ペアによる後編。1日目が終わり、まったりとした時間を過ごすなか、選抜入りの話題に。39thシングル「Same numbers」で、はじめて選抜入りを果たした岡本は、「同期との差を感じちゃって……」とプレッシャーを明かしながら、伊藤に対し、「困ってるときに助けてもらった理々杏ちゃんの顔を探しちゃう。誰に頼ったらいいのかわからなくて」と吐露する。

また、苦しかったアンダー期間は、伊藤の“言葉”を励みにしていたそうで、「本当に続けてよかった」と感謝も。「アンダーライブも心が折れそうだった。寂しかった。5期生一人だったし」と振り返りながら、「(伊藤がいつか)いなくなっちゃうのがすごい怖い。できる気がしない……」と大粒の涙をこぼす。そんな岡本に、伊藤は、「大丈夫!」と優しく励まし、「姫奈たんがいたから、居場所があると思って続けられた」と自身の本音も打ち明ける。

旅を通して、心の内を赤裸々に語り合った伊藤と岡本。2日目は、英虞湾(あごわん)でアドベンチャークルーズに挑戦することに。思いのほか、爆速のクルージングに、2人は「楽しい～!」と明るい表情を見せる。そして、旅の最大の目的地・伊勢神宮へ。2人は、涼しげな浴衣に着替え、蒸しハマグリやみたらし団子を堪能。さらに、伊勢名物・赤福で夏季限定の“赤福氷”をほおばり、「信じられないぐらいおいしい!」と大満足する。

伊勢神宮の正宮に向かう道中、「真夏の全国ツアー」の話題になると、伊藤は、「ホントに死ぬまで秘密にしておこうと思ってたんだけど……」と口ごもりながら“あるエピソード”を告白し、岡本は、「この旅、暴露多くないですか!?」「かわいい～(笑)!」と大笑い。最後に、旅を振り返りながら、伊藤は、「修学旅行みたいだったね」と笑顔を向け、岡本も、「また絶対、旅行行きましょうね」と名残惜しそうに返していた。

