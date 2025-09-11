ファミリーマートは9月9日、つくばエクスプレス(以下、TX)開業20周年を記念したコラボ商品「メガおむすびつくね つくば鶏使用」(298円)、「ちぎれるブリオッシュパン(茨城県産アンデスメロンのジャム&ホイップ)」(158円)の2種類を関東地方の一部店舗で発売した。

TX開業20周年の節目に、同社はTXが掲げる「みなさまと共に20年」という感謝の気持ちに寄り添い、記念ロゴ入りの3つのコンセプトに基づいた商品を開発した。

まず、「速達性・安全安心」というコンセプトから、移動中でも素早く食べられるよう、利便性の高い「おむすび」と「パン」の2種類を展開。また、「沿線住民の利用」を考慮し、子どもから高齢者まで幅広い世代に好まれる味付けにこだわった。さらに、「沿線価値向上・地域振興」を目的として、地域で栽培・飼育されている地産の良品を使用した。

メガおむすびつくねは、地域で好まれる醤油味のご飯に、茨城県産のつくば鶏を使用したつくねを合わせた。醤油ご飯約180ｇの中に、約23ｇのつくねのボリューム感たっぷりのメガおむすび。

ちぎれるブリオッシュパンは、茨城県産アンデスメロンのジャムとホイップを、ふんわりとしたブリオッシュ生地で包み込んだ商品。6両編成をイメージしたちぎれるタイプで、食べやすい仕様に仕上げた。