ファミリーマートは9月9日、プライベートブランド「ファミマル」より、「とろける食感 ぎゅっとみかん」(205円)を全国で発売する。

国産フルーツを使い、持続可能な果実生産の支援につなげる取り組みとして、ファミマルのフルーツアイスバーシリーズは2023年より発売し、2024年からは「産地と、コンビに、」シリーズとして展開している。

和歌山県のみかんの生産量は日本一で、中でも有田地方で栽培される「有田みかん」が代表的なブランドとなっている。暑さなどの影響で、みかんが全国的な不作状況に見舞われる中でも、引き続き和歌山県は日本で一番の収穫量を誇っている。

和歌山産有田みかんの果汁を使ったアイスバーは2023年より毎年発売しており、今回で3年目の発売となる。

同商品には果汁を67%使用しており、有田みかんの最大の特長である、ぎゅっと濃縮した甘みとさわやかな酸味を最大限に生かした濃厚なみかん果汁層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てとなっている。今年は残暑でも食べやすいよう、果汁率はそのままに、甘みと酸味のバランスを調整した。

パッケージは、和歌山県との合同取り組みであることを伝えるべく、みかんを抱えた和歌山県のPRキャラクター「きいちゃん」をデザインした。