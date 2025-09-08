ファミリーマートは9月9日、「PEANUTS」とコラボレーションしたファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」を全国の店舗で実施する。

PEANUTSコミック誕生75周年のオリジナル商品が登場

ピーナッツの作者が50年間にわたり描いた色々な年代のスヌーピーのイラストを使用したオリジナル商品を発売する。

「スヌーピー クッキー&クリームサンド」(398円)は、白黒のビーグル犬であるスヌーピーのカラーをイメージした、ざくざく食感が楽しいクッキー&クリームのサンドイッチ。パッケージには80年代・90年代のイラストを使用している。

はちみつ入り「ルーシーのレモネード」(198円)は、レモンの甘酸っぱさが癖になる味わい。90年代のイラストを使用している。

「スヌーピー チョコケーキドーナツ」(168円)は、スヌーピーの好物の1つであるドーナツをモチーフにした商品。チョコを練り込んだケーキドーナツに、コーティングチョコとバター風味のクランチをトッピングした。70年代・90年代のイラストを使用している。(沖縄県では仕様と価格が異なる)

「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」(178円)は、チャーリー・ブラウンの洋服のジグザグ縞模様をイメージしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナ風味クリームをふんわりとした生地で巻いた。パッケージには60年代・90年代のイラストを使用している。

「スヌーピーマグ&白桃ゼリー」(930円)は、PEANUTSコミック誕生75周年を記念した、各年代のスヌーピーが楽しめるオリジナルデザインのマグが付いた白桃味のゼリー。マグカップのデザインは全2種類となる。

スタンプをためると「お料理セット」などが当たる

PEANUTSコミック誕生75周年にちなんだグッズが当たるスタンプ企画を開催する。期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、オリジナル商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプをためて、好みのコースに応募すると、抽選で合計110名にオリジナルグッズなどが当たる。スタンプ8個で応募できる「オリジナル75周年お料理セット」は10名に、スタンプ2個で応募可能な「ファミマポイント500円相当」は100名に当たる。キャンペーン期間は9月9日～10月6日。応募期間は9月9日～10月10日までとなる。

対象商品の購入でオリジナルグッズがもらえる

期間中、対象商品を2個購入ごとに、限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。

第1弾は9月16日10:00から開始され、「A4クリアファイル」(全6種類)がもらえる。クリアファイル表面には1950年代から2000年までの各年代のアートを使用し、裏面には各年代の名言をあしらっており、時代ごとのスヌーピーや仲間たちの魅力、スヌーピー75年の歴史が楽しめる。

第2弾は9月23日10:00から実施され、PEANUTSコミック誕生から50年間の各年代のアートを使用した「台紙付きダイカットステッカー」(全5種類)が登場。一緒に入っているスヌーピーの小屋の台紙を組み立てて飾ることもできる。

スタンプをためると「お出かけセット」などが当たる

期間中、ファミペイを提示して、対象の菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプをためて、好みのコースに応募すると、抽選で合計130名にオリジナルグッズなどが当たる。スタンプ4個で応募できる「オリジナル75周年お出かけセット」は30名に、スタンプ2個で応募可能な「ファミマポイント500円分」は100名に当たる。キャンペーン期間は9月16日～10月6日、応募期間は9月16日～10月10日までとなる。

スヌーピーとファミマのオリジナルグッズも登場

ファミリーマートでしか手に入らない特別なアイテムも発売する。販売展開店舗情報は、9月8日17時頃に特設ページにて公開される。

「SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK」(2,970円)は、3層構造でお財布機能付きのショルダーバッグ。

「SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK」(2,970円)

「SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ2個セット BOOK」(3,025円)は、スヌーピーとウッドストックの楽しい食事のシーンがプリントされたBIGポーチに、すやすや眠るデザインの前髪クリップ2個が付いた3点セット。

「SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ2個セットBOOK」(3,025円)

「SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREATT」(3,102円)は、結露しないからデスクワークにも便利な真空断熱タンブラー。

「SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREATT」(3,102円)

「スヌーピー レジ袋風エコバッグ」(1,980円)は、持ち運びに便利な、コンパクトに畳めるレジ袋風デザインのエコバッグ。

「スヌーピー マスコットチャーム」(1,760円)は、アクリルパーツ付きの、ふわもこ顔型マスコットチャーム。

PEANUTSのシールを「ファミマプリント」で発売

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、PEANUTSのファミマ限定ビジュアルを使ったシールを発売する。75周年アートや、ピーナッツコミック50年間にわたる各年代のイラストを使用した、ステッカーとしても利用できるシールを選択形式で発売する。販売期間は9月9日10時～10月30日23時59分まで。

「スヌーピー シブリングス シール(全4種)」(L判300円)

「スヌーピー フィルム シール(全10種)」(L判300円)

ファミマ×PEANUTS サステナビリティの取り組み

日本で唯一のスヌーピーミュージアムに併設するピーナッツカフェ及びミュージアム周辺の町田市内ファミリーマート5店舗に、スヌーピーとコラボした限定デザインの「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」を設置する。また、全国のフードドライブ寄付受付BOX設置店舗を対象に、期間中に食品を寄付し、アンケートに回答するとスヌーピーオリジナル壁紙が先着1,000名にもらえるキャンペーンを実施する。実施期間は9月9日～10月31日まで。