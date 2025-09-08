ファミリーマートは9月9日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、「世界の山ちゃん」を運営するエスワイフードが監修した商品3種類を東海・北陸・関東地方のファミリーマートで発売する。

名古屋発祥の居酒屋・世界の山ちゃんの「幻の手羽先」は、辛さと風味が際立つ「幻のコショウ」と秘伝のタレを使用しており、やみつき感のある味わいで同店の人気メニューとなっている。

コラボ第3弾となる今回、幻のコショウを使用した「名古屋めし 海老天むす」(298円)や、「幻のコショウをかけて食べる!甘辛から揚げ弁当」(646円)が初登場する。また、2025年1月に発売し好評だった「手羽先風タレ唐揚げ」(298円)は、購入しやすい価格で再登場する。

名古屋めし 海老天むすは、辛さと風味が際立つ幻のコショウと醤油、天だれをごはんに混ぜ込み一口目からコショウがしっかり感じられる商品。海老は2尾使用しボリューム感ある仕立てとなっている。

甘辛から揚げ弁当は、甘辛だれをかけた「から揚げ弁当」に幻のコショウを別添したお弁当。から揚げのタレは醤油、みりん、三温糖を配合し、幻の手羽先の味を再現した。そのままでも、別添のコショウをかけても美味しく、味変ができる仕立てとなっている。

手羽先風タレ唐揚げは、幻の手羽先の味をイメージし、やみつき感のある味わいに仕上げた。冷たいままでも美味しく食べられる、おつまみにも最適な一品。(本商品に手羽先は使用していない)