9月に入り、少しずつ秋の気配を感じられる日も増えてきたとはいえ、まだまだ厳しい残暑が続いています。そんな時に心身ともにリフレッシュしてくれるスイーツは、とっても嬉しい存在ですね。

本記事では、ファミリーマートで9月9日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。バナナカスタードブリュレが味わえるクレープ、カラメルあふれるプリン、冷やして食べる和栗のくりーむパンなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年9月の新作5品まとめ(9月9日発売予定)

ファミリーマート2025年9月のスイーツ新商品まとめ

9月9日発売の新商品は、ブリュレしたカスタード生地がのったクレープ、ファミマオリジナルチョコクリームが味わえるたい焼き、カラメルソースたっぷりのプリン、冷やして食べる和栗のくりーむパン、ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」アイテムのチョコバナナロールケーキなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「バナナカスタードブリュレクレープ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

香ばしくブリュレしたカスタード生地がのったクレープ。バナナと、カラメルソースと、食感のあるカラメルチップを包んで最後まで飽きずに食べられます。

「チョコクリームたい焼き」(190円)

価格 : 190円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコクリームが味わえるたい焼き。ファミリーマートオリジナルチョコレート「エクアドルスペシャル」をつかったチョコクリーム入りです。

「カラメルまみれるプリン」(228円)

価格 : 228円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

カラメルソースの程よい苦みが特徴のプリン。プリンの底にカラメルソースを入れ、さらに別添のカラメルソースをかけて楽しめます。ファミリーマート限定商品となります。

「冷やして食べるとろけるくりーむパン 和栗」(290円)

価格 : 290円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「八天堂」の冷やして食べる、とろけるくりーむパン。茨城県産の和栗を使用したペーストとマロン風味クリームを入れました。ファミリーマート限定商品となります。

「【ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」】チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」(178円)

価格 : 178円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」アイテム。チャーリー・ブラウンの洋服のジグザグ縞模様をイメージしたロールケーキです。チョコチップ入りのバナナ風味クリームをふんわりとした生地で巻きました。

なお、ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」商品としてはほかに、「スヌーピー クッキー&クリームサンド」(398円)、「スヌーピー チョコケーキドーナツ」(168円)、「ルーシーのレモネード」(198円)などもラインナップしています。

まとめ

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

