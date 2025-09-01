通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ガールズグループ・ME:Iの1stアルバム『WHO I AM』のリリースを記念して、オリジナルアクリルボードが当たる「ME:I×JOYSOUND コラボキャンペーン」を開催している。

ME:Iは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で選ばれたガールズグループ。デビュー1年目で『NHK紅白歌合戦』初出場、『第66回 輝く!日本レコード大賞』では新人賞を受賞した。

このキャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入するカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログイン。「THIS IS ME:I」をはじめとする課題曲を歌唱し、特設ページから応募できる。抽選でME:I×JOYSOUND オリジナルアクリルボードが10人にプレゼントされる。

実施期間は、11月2日23時59分まで。対象機種はJOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX。課題曲は、THIS IS ME:I／Royal Energy／キラキラ／Fan Letter／Summer Magic／Click／Hi-Five／Sweetie／MUSE／Ready Go／Million Stars (English Ver.)で、《本人映像》版も対象となる。